Gremio agrícola llama a contar con herramientas públicas permanentes para enfrentar sequía

Desde Socabío observaron que las condiciones actuales no hacen necesario renovar el decreto, aunque llamaron al Gobierno a implementar medidas de largo plazo que trabajen en contra de los efectos del cambio climático.

El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío se refirió al término del decreto de Emergencia Agrícola por Déficit Hídrico en la región, reconociendo que las condiciones climáticas de este año permiten terminar con esta herramienta, aunque abogó por implementar un método permanente que aborde los problemas climáticos de la agricultura local.

Fue en septiembre de 2021 cuando el Gobierno anunció que decretaría emergencia agrícola por déficit hídrico para la región del Biobío, anuncio hecho por la ministra de Agricultura en ese momento, María Emilia Undurraga.

La medida estableció la entrada en vigencia de la herramienta para 33 comunas de Biobío. La ahora ex vocera de Gobierno explicó que “declarar emergencia agrícola implica una agilidad en la ejecución de los recursos. Este fondo de 8 mil millones se va a poner a disposición de todas las regiones que lo requieran, a través de los gobiernos regionales y las autoridades locales para ver, en cada uno de los casos, cuál es la mejor medida a tomar en cada productor y ver la mejor forma de atender cada una de esas necesidades”.

MEJORES CONDICIONES

Sin embargo, al ser una medida excepcional, el decreto llegará a su fin en diciembre. Debido a lo anterior, el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Stegmeier, se refirió al término de la herramienta agrícola y a las proyecciones realizadas por el gremio considerando los cambios en las condiciones climatológicas, por lo menos durante este año, en que llovió por sobre los promedios de los últimos años, en un contexto en que la sequía se arrastraba por más de una década y se volvió particularmente notable el año 2021.

El dirigente indicó que “tal como el nombre lo señala, los decretos de emergencia agrícola son herramientas para ser implementados en momentos de crisis climática o de otras naturalezas”.

En lo relacionado a los campos de Biobío y las condiciones en la zona para producir en ellos los distintos cultivos, declaró que “cuando se aplicó el decreto, que aún está vigente, efectivamente vivíamos una situación bien compleja tanto por la sequía, como también por la escasez y alto precio de diversos insumos para el agro”.

Sin embargo, reconoció que dicho panorama ha cambiado para mejor, lo que podría llegar a implicar que no se llegue a renovar el decreto. Es más, el presidente de Socabio consideró que el escenario actual no amerita que se renueve la medida, sin embargo apuntó a que el trabajo en contra de los efectos del cambio climático no podía acabar ahí.

APOYO PERMANENTE

Hoy en día esas situaciones se han medianamente corregido, gracias a un año con precipitaciones que superaron, en julio, las caídas durante el año pasado. “Si bien es cierto las condiciones en general son mejores y apoyamos la decisión de terminar en diciembre esta situación de emergencia, igual debemos seguir trabajando para conseguir otras herramientas y medidas que le permitan al sector superar una serie de dificultades que aún persisten”, dijo Stegmeier. El presidente del gremio a nivel local detalló que dichos problemas son “por ejemplo el acceso a financiamiento acorde con la realidad del campo, la logística portuaria, la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo para la temporada de cosecha que se avecina y la compleja situación de falta de seguridad en nuestra Región, en la Araucanía y también en Los Ríos y Los Lagos”.