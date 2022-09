Presidente de la SNA espera mejor panorama político para inversiones

Con cierta tranquilidad percibió el panorama en el agro tras el rechazo al proyecto constitucional del 04 de septiembre el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes.

“En el caso de la agricultura, le hacía mucho daño, primero por la pérdida de los derechos de agua. Veíamos que con esto se ponía en riesgo la alimentación de los chilenos. Y eso se refleja con el resultado de zonas que vienen viviendo sequías muy dramáticas, como Petorca, donde se les ha secado todo, pero donde aun así ganó el rechazo”, analizó el dirigente del gremio nacional.

Respecto al panorama futuro, Allendes dijo que “estamos con una nueva esperanza. Aquí hay un trabajo que debe partir desde el Parlamento y de los partidos políticos que son quienes tienen que preocuparse de que se haga una reforma bien hecha’, plantea. Y agrega que espera que lo que haga se defina rápido, pero no con apuro. ‘Que se demore un poco más es lo prudente para que haga bien. Esperamos que lo que venga sea mejor en lo político, crecimiento e inversiones”.

PANORAMA PARA LAS INVERSIONES

Respecto a las proyecciones de la actividad, el vocero de la SNA observó que “hemos visto que los agricultores y empresarios agrícolas están conversando de nuevo sobre posibilidades de inversión, a pesar de que el camino no está despejado totalmente. Es porque estamos confiados en que no se van a volver a cometer los mismos errores. Chile y la agricultura no puede seguir esperando ya que después el camino se pondrá pedregoso y no podremos volver al pavimento. Aquí es clave que el Estado garantice que todos tengan tranquilidad para invertir, también controlando los problemas de delincuencia. He venido hablando con mucha gente sobre cómo les roban los camiones, cómo les roban en los campos, en las distribuidoras. El Estado tiene que garantizar la seguridad pública”.