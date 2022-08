En proceso de certificación de semilla de papa se encuentran 9 productores y 2 productoras de la provincia de Arauco, en el marco del programa de Certificación Varietal de Semillas para mercado nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), actividad que fue supervisada por el Director Regional (s) del SAG de Biobío, Roberto Ferrada Ferrada, en el predio del productor de semilla de papa certificada, Víctor Antileo Saavedra, en el sector Sara de Lebu, en Los Álamos.

“La provincia de Arauco se encuentra libre de enfermedades cuarentenarias de la papa, lo que permite producir material genético para vender a otros productores de la región y del país. Esta condición fitosanitaria es un plus, ya que contar con material de mejor calidad les permite aumentar los rendimientos y obtener mayores ingresos económicos”, destacó el directivo del SAG.

El cultivo de la papa tiene una gran importancia social y económica en la provincia de Arauco, por lo cual funcionarios del SAG de la oficina Cañete han capacitado a productores de la zona en el cultivo de la papa, enfermedades, selección de semillas, entre otros aspectos, lo que les ha permitido mejorar la calidad y rendimiento de su producción.

En este sentido, Victor Antileo, explicó que “vi una oportunidad de mejorar la calidad de mi semilla y de negocio, y así fue avanzando el proceso. Ha mejorado el rendimiento sobre el 100% del volumen que antes producía, ha sido bastante significativo y también en la parte económica he tenido un mejor precio. No es fácil, no tengo el dominio, estoy día a día estoy aprendiendo, pero se puede hacer”

Agregó, que “el trabajo con el SAG ha sido bastante amigable, cercano, he aprendido mucho de ellos. También otras instituciones me han apoyado para seguir en este rubro, la municipalidad, INIA, INDAP, Prodesal”.

Por su parte, Erick Poblete, Director de SECPLAN de la Municipalidad de Los Álamos, indicó “para nosotros es súper importante este trabajo que se está realizando a través de INDAP- Prodesal para apoyar a los agricultores de nuestra comuna para lograr semillas de calidad certificada por el SAG, destacando que 9 de los 11 semilleros de certificación estén en Los Álamos”.

Certificación de semillas de papa

Este proceso es voluntario, y para incorporarse los productores de semilla de papa deben cumplir con ciertos requisitos como la inscripción en el Registro Nacional de Productores de Semillas Certificadas, contar con el apoyo de un ingeniero agrónomo asesor validado por el Servicio Agrícola y Ganadero, inscripción del/los semilleros en el SAG para ser inspeccionados en el periodo de floración del cultivo, con el fin de verificar los requisitos de identidad y pureza varietal, además del estado sanitario del semillero en relación al ataque de virosis que puede sufrir durante el crecimiento activo, además de análisis de laboratorio posterior a la cosecha.

La temporada 2017-2018 tres semilleros fueron certificados, se espera que esta temporada, 2021-2022, sean 11.

Provincia de Arauco: área libre de enfermedades cuarentenarias de la papa

La provincia de Arauco, así como desde la región de La Araucanía al sur, se encuentran libres de enfermedades cuarentenarias de la papa: nemátodo dorado, nemátodo pálido, carbón de la papa, marchitez bacteriana y phoma. Para proteger a esta zona, el SAG, a través de las actividades del Programa Nacional de Sanidad de la Papa, realiza acciones de vigilancia y defensa tales como prospecciones a los cultivos para la detección de enfermedades; fiscalización del uso de semilla legal, fiscalización de comercio, operativos móviles, entre otros aspectos.

“El año 2021 realizamos actividades de vigilancia en 1.135 predios en la provincia de Arauco, 180 fiscalizaciones a través de controles carreteros móviles, 396 fiscalizaciones a comerciantes, entre otras actividades para mantener la condición fitosanitaria de la zona”, señaló el Director Regional (s) del SAG

De acuerdo al último censo agropecuario existen 3.369 productores de papa en la provincia de Arauco, con una superficie de cultivo cercana a las 3 mil 434 hectáreas.