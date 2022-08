Industria chilena del Kiwi: “La reunión solicitada por Zespri, no buscó solucionar los problemas que ellos han generado en los mercados” ￼

Directores de Zespri, la empresa que maneja, de forma exclusiva, el poder exportador de kiwis de Nueva Zelanda a través de un injusto y obsoleto estatus privilegiado, se reunió con la industria chilena del kiwi, representada por la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), el Comité del Kiwi de Chile y algunos de sus asociados. Un encuentro que se materializó el 05 de agosto en las oficinas de Asoex en Santiago.



En la reunión participaron el vicepresidente de Zespri, Paul Jones; quien estuvo acompañado por Tony Hawken, director y Michael Fox, Director de Asuntos Públicos Globales, quienes fueron recibidos por Ronald Bown, Presidente de Asoex; Juan Carlos Sepúlveda, Gerente General de Fedefruta; Carlos Cruzat, Presidente del Comité del Kiwi de Chile, y representantes de empresas exportadoras y productoras de kiwi; Orieta Ramírez de Frusan, Gonzalo Gajardo de Subsole y Álvaro Herreros de Graces Fruit.



En consideración a los genéricos y vagos planteamientos de Zespri, los representantes de Asoex y Fedefruta recalcaron, nuevamente, no estar abiertos a ningún diálogo o cooperación, si es que no existe una voluntad por parte de la empresa neozelandesa en cuanto a modificar sus estatutos y participar en forma libre y competitiva en el comercio de sus kiwis en el mundo.



“Lamentablemente, a pesar de haber tenido la expectativa de encontrar una contraparte disponible a buscar soluciones pragmáticas a la situación comercial que vive el kiwi a nivel mundial, los representantes de Zespri tan sólo indicaron su voluntad de buscar convenios de colaboración con los productores y exportadores chilenos”, señaló Ronald Bown Fernández, Presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile.



Ante ello, la respuesta por parte de los participantes chilenos, fue corroborada en la reunión, en cuanto a visualizar, como absolutamente imposible el llegar a acuerdos comerciales o de cualquier otro tipo, ya que, eso significaría avalar una situación que ha debilitado notoriamente la capacidad de competencia de los productores y exportadores nacionales, a propósito de las ventajas que posee Nueva Zelanda, y que le favorecen en la comercialización del kiwi a nivel mundial. “Por otra parte, sería avalar una conducta anti-libre comercio la que, por lo demás, ha sido sancionada por parte de autoridades en mercados como China, Corea del Sur y Japón. Prácticas que, además, hoy son nuevamente, investigadas”, recalcó Bown.



Durante la reunión, los chilenos explicaron que siempre han estado abiertos para establecer un diálogo y cooperación, pero previamente se deben buscar soluciones con la empresa neozelandesa. Con ese propósito se dispusieron a tener esta reunión con los representantes de Zespri. Sin embargo, tras el encuentro se manifestaron sorprendidos, ya que, en la reunión no hubo una propuesta por parte de los visitantes para analizar, y quizá lo más importante, para dar solución a los problemas que han generado y que afectan al sector exportador de kiwis de chile, derivados de prácticas anticompetitivas implementadas por Zespri.



Al respecto, es importante recordar el historial de acciones anticompetitivas de Zespri y que fueron sancionadas: USA en los años 90s, Corea del Sur en el año 2011, China en el año 2013, y la advertencia enviada a la neozelandesa por la Japán Fir trade Commision en 2019, luego de una investigación de 2 años.



“Lamentamos que la visita de Zespri no haya sido como esperábamos, una instancia para acordar acciones que permitan resolver los problemas que afectan al kiwi en la mayoría de los mercados dadas las prácticas reñidas con la libre competencia implementadas por Zespri. Ello, por ejemplo, no sucede en USA en virtud de las precauciones que han adoptado las autoridades respecto de la comercialización en su territorio, lo que se refleja en que la participación de mercado de ambos países sea similar en volúmenes. Recalcamos que nuestra industria promueve y respeta la libre competencia, así como las formas de competir de acuerdo a ella”, puntualizó Carlos Cruzat, presidente del Comité del Kiwi de Chile.



“Nos sorprende negativamente, que Zespri haya solicitado reunirse con la industria chilena del kiwi, sin manifestar intenciones de dar solución a los temas que les hemos planteado en innumerables ocasiones y a través de vías oficiales, legales y privadas, y que a pesar de ello se desentiendan de las situaciones que nos afectan. En esta ocasión, quisimos que escucharan los testimonios de las propias empresas exportadoras chilenas de kiwis que se están viendo afectadas, y que participaron en la reunión exponiendo sus propias experiencias de obstrucción en los mercados”, manifestaron los representantes chilenos.



Según el sector chileno, la visita pareció ser más una acción de lobby de Zespri para mejorar su imagen, tanto en su país como en los mercados internacionales, especialmente, en un momento complicado para la empresa neozelandesa, que enfrenta problemas con parlamentarios de italianos de la Unión Europea, quienes exigen reciprocidad para la comercialización de sus kiwis en Nueva Zelanda, de acuerdo al Acuerdo Libre Comercio entre la UE y Nueva Zelanda. Reciprocidad que también es de interés y exige el sector chileno a Zespri.



Finalmente se destaca que los representantes chilenos expusieron a los visitantes de Zespri temas claves como:

Que Zespri ponga fin a las acciones de coerción hacia los operadores que trabajan con Chile. Ejemplos hay varios, como lo ocurrido en Corea del Sur, y también lo es la advertencia reciente de la Japan Fair Trade Commision respecto de que algunas acciones de Zespri se encuentra al límite de la legalidad.

Que se realicen cambios en Zespri de manera que aseguren que no existan hechos como los señalados o como el fraude en China, en el cual, el gerente de Zespri en ese país fue encarcelado. Un delito que, pese a ser reconocido como tal por la Serious Fraud Office de Nueva Zelanda, se indicó que no es sancionable por tratarse de un hecho ocurrido fuera del país.

Que exista reciprocidad comercial para que, tal como ellos plantan y comercializan sus kiwis en Chile y otros mercados como Italia, Francia, Portugal, Grecia, entre otros, permitan que otros países puedan comercializar fruta en Nueva Zelanda en las mismas condiciones, sin la exclusividad que hoy goza Zespri.

Asimismo, manifestaron que esperan que la Organización Mundial de Comercio (OMC) no renueve el permiso de mantener un Single Point of Entry, que convierte a Zespri en un Monopsonio legal, avalado por el estado de Nueva Zelanda que declara ante la OMC que Zespri es una empresa del Estado.