Destacan el posicionamiento de la producción de fruta chilena a nivel global

El desarrollo de la fruticultura se ha sustentado principalmente en la exportación desde los campos nacionales al extranjero, gracias a acuerdos comerciales para ingresar a mercados a bajos aranceles.

La producción de frutales para exportación ha experimentado importantes crecimientos durante el último tiempo. Sin embargo, este escenario, que se extendió por cerca de una década, se ha visto frenado producto del desfinanciamiento de la actividad agrícola debido a las dificultades para acceder a métodos de financiamiento, al no haber recibido los ingresos esperados durante la temporada anterior, concluyen los productores.

En una jornada que reunió a productores, asesores, estudiantes y profesionales del área, que tuvo el objetivo de dar a conocer los desafíos, visiones y proyecciones a futuro de los frutales en el sur de Chile, el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Jorge Valenzuela, expuso su charla “Crisis climática, logística y alimentaria: Despliegue de la Fruticultura Chilena en los próximos años”. El dirigente gremial indicó que la actividad realizada “es clave para el sector, especialmente en el sur del país, ya que se abordaron temáticas contingentes de alto interés para los fruticultores, que los ayudarán a tomar decisiones en variados temas logísticos, de financiamiento, entre otros”. En el estudio “Evolución de la Fruticultura Chilena en los Últimos 20 Años”, publicado en julio de 2020 por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias se indica que el país “es el principal productor y exportador de frutas del hemisferio sur”.

FRUTALES AUMENTARON PREVIO A UN COMPLEJO PANORAMA PRODUCTIVO

Según cifras del Catastro Frutícola Odepa-Ciren, en los últimos 20 años, la superficie plantada con frutales ha aumentado a una tasa media anual de 3,2% entre 1999 y 2019, se indica en el análisis agrícola nacional.

En el primer año considerado en el reporte agrícola, “las hectáreas de frutales en Chile registraban 182.556 hectáreas, mientras que a 2019 esta cifra creció a 342.654 hectáreas. Todas las regiones han registrado un aumento en su superficie, destacando aquellas de la zona central de Chile”. Durante el periodo de análisis, “destacan las alzas en las superficies de cerezo (presentando una tasa de crecimiento medio anual de 13,2%), nogal (9,3%), avellano (39,8%), olivo (11,4%) y arándanos (23,8%). Las disminuciones más destacadas son peral, duraznos de consumo fresco, ciruelo japonés y manzano verde”, se aprecia en el registro de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias y del Centro de Información de Recursos Naturales de Chile.

El Catastro Frutícola Odepa Ciren agrega que “actualmente, las principales especies frutales plantadas en territorio nacional son vid de mesa, nogal y cerezo”. Hacia el comienzo del presente mes, la Federación de Productores de Fruta de Chile se refirió al inicio de la temporada 2022-2023 de producción de estos alimentos, señalando que los malos resultados de la temporada pasada y la incertidumbre política han hecho más complejo adquirir financiamiento para el próximo periodo productivo. “La situación muestra un desfinanciamiento muy duro, y muchísimos productores no tienen cómo dar partida a la campaña 2022-2023, porque no han recibido los ingresos esperados antes de toda esta crisis”, explicó el presidente del gremio agrícola nacional. En la encuesta realizada por Fedefruta, los productores que entregaron la información con la que se llevó adelante el estudio, graficaron una temporada marcada por la “falta de información, (donde) los actores de la cadena no pueden financiar por ellos mismos estar complicados, y que la banca está más reticente a otorgar créditos”.

POTENCIAN FRUTICULTURA DE EXPORTACIÓN NACIONAL PARA EL MUNDO

A pesar de la situación actual descrita por el conjunto gremial de los productores de fruta nacionales, desde la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias destacaron el que Chile cuente con “una destacada importancia en las exportaciones mundiales de fruta. Con el tiempo, el país ha alcanzado un positivo reconocimiento, permitiendo alcanzar lugares importantes en el ranking mundial de exportaciones de frutas”. “El desarrollo de la fruticultura en Chile se debe principalmente a un modelo productivo sustentado en la exportación. Desde la década del 90, es cuando más se ha evidenciado este fuerte desarrollo exportador”, analiza Odepa en su informe. De hecho, en Chile actualmente se encuentran vigentes “acuerdos económicos que le permiten entrar con bajos o ningún arancel a los países o bloques comerciales, varios de los cuales cuentan con una relevante demanda de productos alimenticios”.