Capacitarán a asesores de predios lecheros sustentables para certificar producción más limpia

El Consorcio Lechero de Chile, junto a la agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático acreditarán y capacitarán profesionales y técnicos agrícolas con experiencia en auditorías que quieran prestar el servicio.

Voceros del rubro productivo lechero de Chile contaron que actualmente se encuentran certificando la sustentabilidad de los predios lecheros, tarea que aportará en el cuidado del medioambiente desde el sector para avanzar en la sustentabilidad de la actividad agropecuaria.

Desde el Consorcio Lechero se informó que “para fortalecer el proceso de certificación de predios lechero sustentables en Chile, comenzará un proceso de capacitación y acreditación de auditores, para lo cual se realizaron actividades informativas vía online”. La coordinadora del área de Sustentabilidad del Consorcio Lechero de Chile, articulador de la cadena láctea en Chile, explicó, a través de un comunicado enviado por la agrupación, que “este año concluye la etapa piloto de implementación de esta certificación y, para poder dejarlo disponible a todos los productores de leche y asegurar la credibilidad del proceso es importante que existan auditores externos”. Para cumplir con lo anterior, “en conjunto con la agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, se acreditarán y capacitarán profesionales y técnicos del área agrícola con experiencia en auditorías que deseen prestar ese servicio”, dijo la coordinadora del área de Sustentabilidad del consorcio, Natalie Jones.

CAPACITARÁN PARA REALIZAR AUDITORÍAS MEDIOAMBIENTALES

Para ser auditores del programa, la vocera de Sustentabilidad contó que los postulantes deben acreditarse ante la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (https://ascc.cl/pagina/auditor_y_facilitador_de_acuerdos), para lo cual se debe ser profesional o técnico con experiencia en auditoría en predios lecheros, con un mínimo de cuatro auditorías demostrables y, en el caso de personas jurídicas, que el personal que realice las auditorías pueda acreditar las competencias generales descritas en el proceso. Luego de realizada esta etapa, el Consorcio Lechero explicó que “se debe realizar las capacitaciones on line en el sitio www.chileagricola.cl, asistir a dos capacitaciones sobre el proceso de auditoría y asistir a una capacitación en terreno, todas con el verificador respectivo para así optar a esta acreditación”. El proceso “comenzará a mediados de agosto y se extenderá hasta fines de septiembre”, se informó desde la agrupación articuladora de la cadena láctea nacional.

En entrevista con diario La Tribuna, el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, Marcos Winkler, ya había explicado que “se ha tratado de hacer creer a la población a nivel mundial que las vacas son emisoras desproporcionadas de gases de efecto invernadero, cuando las investigaciones sobre captura de carbono en el caso del ganado alimentado con sistemas de pastoreo en realidad aporta en la captura de carbono desde el sector ganadero y lechero”. Según el dirigente gremial, “los productores lecheros estamos incluso utilizando fertilizantes que ayudan a capturar carbono y también se han publicado estudios que demuestran que las algas del Pacífico utilizadas en alimentación animal reducen la producción de gas metano”. En la oportunidad, el vocero de Fedeleche declaró que “como gremio lechero queremos ser parte de la solución, por lo que nos encontramos estudiando todas las cifras que avalen nuestro rubro no solamente como sector productivo del país, sino que también a nivel ambiental y cómo aportamos en la reducción de la producción de carbono”.

MEDIDAS PARA DISMINUIR LA EMISIÓN DE GASES EN LAS LECHERÍAS

“Los beneficios del sistema pastoril, donde la planta no muere y capta más carbono, situación que se da en muchos predios del sur de nuestro país, mientras que hacia el norte, los cultivos frutales capturan el carbono que no captan los predios para la alimentación animal que se dan en esa otra zona”, fueron los casos destacados por Winkler. En el caso del ganado que se nutre de alimentos concentrados, el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de leche indicó que “su dieta, además del concentrado, incluye algas, que ayudan a que se genere menos gas metano”. Sobre las medidas tomadas desde Fedeleche para avanzar en la disminución de la emisión de gases de carbono y lograr aumentar la captación de estos, el presidente de la agrupación agrícola agregó que “estamos promoviendo el uso de fertilizantes naturales como el guano, que no afecta tanto como el uso de urea, por ejemplo”. Cabe recordar que la Comisión de Sustentabilidad de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y desde ahí se apunta a hacer ganadería sustentable.