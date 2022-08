Realizaron positivo balance de la temporada de cosecha de achicoria industrial

El rendimiento promedio de esta temporada fue de alrededor de 51,2 toneladas de achicoria limpia por hectárea, que en el caso de los agricultores de Biobío fue de 53,3.

El gerente agrícola de una empresa procesadora de achicoria para inulina a nivel mundial realizó un balance de la temporada recién pasada de cosecha en Chile, que posicionó a Biobío por sobre el promedio nacional de rendimiento del cultivo y al país como uno de los principales productores de inulina a nivel mundial gracias a los rendimientos del cultivo tanto a nivel regional como nacional.

La empresa agrícola de achicoria industrial, Beneo Orafti Chile, celebró el cierre de temporada de achicoria industrial 2021-2022, junto a agricultores, prestadores de servicios e integrantes de la empresa. En la instancia se compartió el balance anual y se realizó una ceremonia de premiación, reconociendo a los agricultores que destacaron durante la temporada y motivándolos a seguir como líderes mundiales en la producción de achicoria para inulina. Entre los reconocimientos otorgados destacó el agricultor de Los Ángeles, Samuel Oliva, quien se convirtió en el récord mundial individual en la producción de achicoria de la temporada 2021-2022. El gerente agrícola de Beneo Orafti Chile, Alberto Cañete Morales, dijo, en conversación con diario La Tribuna, que “en términos generales tuvimos un rendimiento promedio de 51,2 toneladas de achicoria limpia por hectárea durante esta temporada. Para los agricultores de Biobío ese rendimiento sube a 53,3”.

CULTIVO POSICIONA A CHILE COMO PRODUCTOR DE INULINA MUNDIAL

“Considerando el bono por cosecha temprana, que es una compensación que la empresa da para aquellos agricultores que cosechan desde mediados de marzo a mediados de abril, ese rendimiento sube a 54,3 en Biobío”, agregó Cañete Morales. El vocero de la industria procesadora de achicoria dijo que la temporada recién pasada se trabajó “con alrededor de 3.660 hectáreas, con un total de 95 agricultores, de los cuales 44 no habían sembrado la temporada anterior. El promedio por agricultor fue una superficie de 38 hectáreas”. “Las mayores dificultades se dieron por malezas, sequía o restricciones de agua en algunas zonas de producción, sobre todo desde Chillán al norte, así como problemas de logística relacionados a quiebres de stock en septiembre-octubre del año pasado”, mencionó Alberto Cañete Morales. La empresa observó también “problemas con el transporte de la achicoria desde los campos a la planta, debido a la escasez de servicios de transporte para traer la planta, que se dio en general en la agroindustria”, según explicó su gerente agrícola.

El entrevistado de Beneo Orafti Chile contó que “la campaña se extendió desde el 16 de marzo hasta el 05 de julio, con una duración de 111 días, lo cual son prácticamente 31 días más que la campaña de cosecha del año anterior”. “Teníamos más superficie y más achicoria por procesar, aunque el transporte también nos limitó en algún momento, entonces pudiendo, por ejemplo, entregar 120 cargas diarias, llegábamos a 90 porque no teníamos más camiones disponibles”, indicó Cañete Morales. Respecto a la relevancia que ha tomado el país en producción de achicoria industrial el gerente agrícola de Beneo detalló que “Beneo cuenta con dos plantas: una en la ciudad de Oreye, en Bélgica y esta planta, que es la única que tiene la empresa, en Chile, en Pemuco y entre las dos plantas somos los principales productores de inulina a partir de achicoria en el mundo”.

PREPARAN NUEVA TEMPORADA Y AGUA INHIBE AUMENTO DE HECTÁREAS

“Cuando comparamos los rendimientos de Chile con la planta de Bélgica, el país cuenta con rendimientos bastante más altos. Nuestro mejor agricultor de esta temporada fue de 79,9 toneladas, un angelino que tuvo el récord nacional y mundial de achicoria, Jacinto Samuel Oliva Arriagada”, dijo el vocero de la empresa. Alberto Cañete Morales anunció además que “nuestra meta es crecer aproximadamente en un 25 por ciento de superficie en relación a la temporada anterior este año y de eso hoy ya tenemos un 75 por ciento, es decir, tenemos una superficie similar al año anterior. Todavía nos falta contratar entre 800 a 1.000 hectáreas”. “Terminamos la cosecha el 05 de julio y ahora arreglándose el clima podríamos estar sembrando en dos semanas más. La primera siembra del año pasado fueron 30 hectáreas sembradas el día 29 de agosto”, dijo el gerente agrícola. El vocero de Beneo Orafti precisó que “este año ya nos estamos preparando para sembrar, poniendo a punto los equipos, tenemos las semillas, que son entregadas por Beneo sin costo para el agricultor”. “Si las condiciones de clima y de suelo se dan podríamos estar sembrando el 20 o 25 de agosto. Las condiciones hídricas de esta temporada, sin embargo, han llevado a que los agricultores hayan optado por cultivos que demandan menos agua y que demandan agua hasta fines de diciembre”, explicó Alberto Cañete Morales. “Si bien ha llovido más aún no alcanzamos los niveles normales, por lo que muchos agricultores tomaron la decisión de sembrar trigo, privilegiando un cultivo de menor demanda hídrica”, informó el gerente agrícola de Beneo Orafti Chile. Cañete Morales proyectó además que “estamos mejor preparados para no tener quiebres de stock de insumos agroquímicos, en base a la experiencia, por lo que esperamos que no sea una limitante”.