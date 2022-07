Advierten que eventual cambio en derechos de agua complicaría producción agrícola

Las inversiones realizadas por los agricultores durante los últimos 200 años quedarían a cargo de la mantención del Estado, realizada en la actualidad por los mismos usuarios, de aprobarse la propuesta de nueva constitución.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, criticó el eventual cambio de los derechos de agua en Chile por permisos temporales de uso, indicando que desincentivaría la actividad a nivel nacional al expropiar las herramientas de aprovechamiento del recurso necesario para llevar adelante proyectos agropecuarios. Esto, de aprobarse la propuesta de Carta Magna para Chile.

El vocero del gremio agrícola dijo a diario La Tribuna que “desde la agricultura, creemos que de aprobarse la propuesta, específicamente en lo que respecta a los derechos de agua, y estos se cambian por permisos temporales, nadie sabe cómo funcionaría este sistema. Creemos que esto es gravísimo para la actividad, porque con eso se pierde todo el incentivo para realizar agricultura de largo plazo, tendríamos que estar viviendo todos los años al día”.

El dirigente ejemplificó la incertidumbre que generaría este eventual cambio con “el caso de los frutales, que a los cuatro o cinco años están produciendo, pero con una temporalidad de dos, tres o cuatro años sería imposible desarrollar estos proyectos”.

Recalcó que “creemos que lo más grave de todo, es que esto es más que una expropiación. Es como decirle a una persona: ‘desde mañana su departamento o su casa ya no es suya’, se la quitaran por ley y le dijeran ‘ahora le voy a prestar el departamento por un tiempo determinado”.

ESTADO NO PODRÍA HACERSE CARGO DE INFRAESTRUCTURA

Cristian Allendes declaró que el ejemplo anterior “es lo mismo que quieren hacer con las aguas, que son aguas que están debidamente inscritas en el conservador de bienes raíces y que hoy las quieren quitar”.

El presidente de la SNA utilizó el término “quitar” aduciendo a que “ni siquiera es expropiar, porque en el caso de la expropiación a uno le pagan por algo. Tampoco sabemos que va a hacer el Estado, porque todo esto tiene un financiamiento particular de todos los usuarios de agua. Si se llegara a aprobar la Constitución, que esperamos que no se apruebe, ¿qué va a pasar con eso? ¿El Estado se va a hacer cargo de los gastos que implica mantener miles de kilómetros de riego en todo Chile?”, cuestionó.

Allendes dijo que con la propuesta se dejan muchas “incertidumbres que son gravísimas para el futuro de la agricultura, de los alimentos, de la estabilidad del trabajo y de la regionalización”.

Respecto a la postura del gremio frente a la propuesta de Carta Magna, hizo énfasis en que “no estamos para nada de acuerdo y creemos que es muy grave para la sociedad, para la agricultura y para las regiones. El Estado y los convencionales nunca consultaron a los usuarios y a los agricultores, sino que solamente se dio por algo que ellos quisieron hacer por la mala información que manejaban estos convencionales”.

Cristián Allendes explicó igualmente que esto “no va a ayudar a nada y no sabemos cómo se va a enfrentar, porque no hay claridad en lo que va a pasar con esto, todas las canalizaciones e inversiones que han hecho los usuarios, agricultores y otros organismos. Nosotros hemos gastado la plata en los canales, hemos gastado la plata en 200 años para hacer toda la infraestructura. ¿El Estado la va a comprar? ¿El Estado la va a pagar? ¿El Estado se va a hacer cargo de la mantención de esto que nosotros nos hacemos cargo hoy sin cobrarle un peso al Estado?”, cuestionó el presidente de la SNA.

DEBILITAMIENTO EN REGIONES AGRÍCOLAS

“Hay mucha incertidumbre y esta incertidumbre es la que hace que la gente esté expectante, no quiera invertir y piense que esto va a ser grave para el futuro de la alimentación”, lamentó Allendes en el diálogo con diario La Tribuna.

Agregó que “muchas regiones viven de las exportaciones. No me imagino un Curicó, Maule, San Felipe y a todas las provincias de la zona centro-sur sin agricultura de exportación, o con una grave incerteza de lo que va a pasar. Radicalizaron algo que se podía hacer de otra forma, que no afectara el patrimonio ni la seguridad de los alimentos para el futuro”, lamentó el vocero de la SNA refiriéndose al resultado del texto redactado por la Convención Constituyente, que definirá su rechazo o aprobación en el próximo Plebiscito de salida. A inicios del presente mes, la Sociedad Nacional de Agricultura presentó su postura frente al proyecto de nueva Constitución, que a juicio del gremio produciría efectos directos que podrían afectar las actividades realizadas por sus representados, expresando su preocupación frente a la “excesiva burocracia en el sistema productivo agrícola (con permisos y arbitrariedad de funcionarios) y (sin) un sistema de transitoriedad para la adaptabilidad de las personas involucradas en estas reformas”.