Asociación de Canalistas del Laja criticó eventual cambio de derechos de uso de agua

El abogado de la Asociación de Canalistas del Laja, Santiago Acevedo, contó a diario La Tribuna que hubo “una reunión de directorio para organizar la gran reunión, que será la asamblea de todos los accionistas de la Asociación de Canalistas del Laja”.

“En esa reunión con todos los regantes se aprueba el presupuesto, la gestión del periodo anterior, se renueva el directorio y también se explicarán en detalle los efectos que tendría la nueva constitución en la configuración del régimen de agua de cada uno de los regantes”, contó Acevedo. El abogado agregó que “se va a explicar en detalle lo que dice el texto y cuáles son las consecuencias que se siguen de aprobarse el nuevo texto constitucional”.

El representante de la agrupación de regantes dijo que “el cambio es radical, hoy un regante pequeño, mediano o grande que cuente con un derecho de aprovechamiento y que lo tenga inscrito cuenta con ese derecho y está en su patrimonio, le sirve para acceder a garantías bancarias para poder desarrollar su actividad, pero todo eso desaparece”. Lo anterior debido a que “la nueva constitución propone que todos esos derechos que hoy forman parte del patrimonio y que con mucho esfuerzo se mantienen y que son el pilar de la actividad agrícola y de tantas otras actividades, pasaría a ser una mera autorización de uso temporal, revocable e incomerciable”.

El último punto enumerado por el abogado implicaría que “nada se puede hacer, no puedes acceder a crédito teniendo un derecho de aprovechamiento de aguas, no puedes transferirlo, porque si quieres moverte a otro sector del país no podrás dárselo a otra persona”, según el mismo. El abogado de la Asociación de Canalistas del Laja explicó que “hay una condena a todo lo que signifique producción y comercialización respecto de lo que era derechos de aprovechamiento. Lo que era la base del desarrollo del país hoy es mirado con desprecio y está siendo esquinado y no podrá ser el pilar del desarrollo agrícola y de tantos otros usos”.

Santiago Acevedo finalizó explicando que “nuestro deber como asociación de canalistas es dar la información sin tapujos de qué es lo que está en el texto y cuáles son las consecuencias de que el texto se apruebe”.