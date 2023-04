Cineasta recrea la última cena y una selfie de Jesús con sus apóstoles con Inteligencia Artificial

Se trata del editor alemán de cine freelance, Duncan Thomsen, de 53 años, quien utilizó el programa de Inteligencia Artificial (IA) MidJourney, conjuntamente con la aplicación Discord, que responde a las indicaciones del usuario, para imaginar a figuras históricas famosas como Jesús, Cleopatra, la reina Isabel I y Enrique VIII tomándose selfies.

El 2023 es el año que ha registrado más avances en materia de inteligencia artificial, desde el lanzamiento de ChatGPT4 hasta herramientas que ya se venían usando, han ganado impulso a partir del revuelo de este chatbot y su capacidad de reconocer instrucciones y responder rápidamente a lo que se le pide.

Sin embargo, una de las herramientas de Inteligencia Artificial de creación de imagen más potentes que está disponible y al alcance de todos, es Midjourney.

Si bien, no hace falta ser un experto para experimentar con las nuevas tecnologías. El único inconveniente que se presenta, en la mayoría de los casos, es que las versiones gratuitas son limitadas y requieren de un pago mensual para ir un paso más allá.

La buena noticia, es que muchos de los usuarios de estas aplicaciones siguen dándole rienda suelta a su imaginación. Con motivo de la Semana Santa un editor de cine británico llamado Duncan Thomsen usó este software para crear selfies históricas, entre los que destacan el de Jesús.

En la primera imagen creada por la inteligencia artificial aparecería Jesús tomando la selfie rodeados de los apóstoles, todos muy sonrientes alrededor del mesías.

Jesús y sus apóstoles

“Los resultados son divertidísimos, y todo el mundo con el que he compartido mi trabajo no puede creer lo reales que parecen las imágenes (…) He hecho a Cleopatra, la reina Isabel I, Enrique VIII, Jesús y muchos más”, señaló Thomsen, según el diario español El Debate.

“Esta tecnología podría utilizarse en los colegios como una nueva forma de enseñar historia del mundo a los niños: es como viajar en el tiempo sin una máquina del tiempo”, complementó el británico.

De igual forma, su creatividad no se quedó allí y quiso recrear la última cena.

Última cena

Además de estas imágenes, jugó con la herramienta para mostrar en su mayoría de personajes históricos tomándose selfies.

CLEOPATRA ~ 50 A.C.

NAPOLEÓN Y LAS TROPAS EN WATERLOO (1815)

LA REINA ISABEL A FINALES DEL SIGLO XVI