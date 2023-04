Pixar lleva un paso más allá la animación en la película "Elemental"

Fotografía cedida por Pixar, que muestra un fotograma de la nueva película Elemental. EFE/Pixar

AGENCIA EFE

Pixar ultima los detalles antes del lanzamiento de “Elemental”, una película prevista para el 16 de junio y que, según el estudio, se trata del “proyecto tecnológicamente más ambicioso” de toda su historia.

Un adelanto del filme, vertebrado por la entrañable historia entre una llama de fuego y una gota de agua, fue revelado esta semana en las oficinas de Pixar en San Francisco (California, EE.UU.) a un reducido grupo de medios internacionales, entre los que se encontraba EFE.

El estadounidense Peter Sohn, que aúna más de dos décadas ligado al icónico estudio en las que ha participado en cintas como “Ratatouille” (2007), “Up” (2009) o “Lightyear” (2022), dirige esta película que compatibiliza un relato cargado de valores y una innovadora apuesta visual.

“Tratamos de encontrar el equilibrio entre una buena historia y una forma atractiva de que apareciese en pantalla. Buscamos compensar lo mejor de la animación digital con rasgos humanos que identificaran a los personajes”, detalló Sohn en una entrevista con EFE.

Hasta 151.000 granjas de renderización (“render farms”, en inglés) fueron necesarias para procesar todo el contenido digital detrás de “Elemental”, que requirió de un complejo proceso de creación principalmente porque los protagonistas son efectos especiales en sí mismos.

Animación compuesta de dibujos, colores, texturas, transparencias e imágenes creadas por ordenador (CGI, en inglés) que se fusionan, alteran y transforman cada vez que Ember Lumen (fuego) y Wade (agua) interactúan entre ellos o con un entorno conformado también por otros dos elementos de la naturaleza: la tierra y el aire.

Asimismo, el cuidado detrás de cada detalle en las calles, edificios o tiendas de Element City, como se bautizó a la urbe donde transcurre la trama, refleja un minucioso trabajo al que aún le restan los últimos flecos por completar.

En lo que respecta a la historia, Sohn explicó que está “muy influenciada” por su experiencia personal, al tratar cuestiones como el proceso migratorio de una familia y su posterior adaptación, ya que sus padres son de origen coreano y se mudaron hace décadas a Nueva York.

Otra de las lecturas que ofrece “Elemental”, un filme que se vale también de una gran variedad de gags, es el de la superación de estereotipos y cómo la familia de Ember consigue hacerse un hueco en un lugar desconocido, a pesar de que al comienzo fueran considerados como “extraños” por el resto de habitantes.

Sin embargo, aunque todas las interpretaciones son “lícitas y verosímiles”, según su director, la mayoría de profesionales que trabajaron en el proyecto coincidieron en que constituye una forma de entender que “la importancia de la vida está en las pequeñas cosas”.

“¿Qué ocurriría si todos los elementos que nos rodean tuvieran vida propia?”, se preguntó Sohn, que empezó a reparar en esto durante los peores momentos de la crisis de la covid-19.

“La pandemia fue una maldición y una bendición. No me gustaba estar desconectado del mundo exterior, pero a la vez me servía para trabajar en la película porque sentía que ese era mi lugar seguro”, manifestó el cineasta.

La intérprete china Leah Lewis (“The Half of It”) pone a voz al personaje de Ember Lumen, mientras que Mamoudou Athie (“Jurassic World: Dominion”) hace lo propio con el de Wade.

En “Elemental” también se involucraron, entre otros, Don Shank como diseñador de producción; Sanjay Bakshi ejerciendo de supervisor de efectos especiales; así como Gwen Enderoglu y Allison Ruttland como directoras del equipo de animadores.

Después del poco éxito de sus últimas producciones, como “Turning Red” el año pasado, Pixar ha decidido llevar la animación un paso más allá destinando importantes recursos en esta película que llega en un momento dulce para este género tras el ‘boom’ de “Pinocchio”, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.