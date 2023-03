Los inesperados modelos de zapatillas que están en tendencia ahora

Las zapatillas son un elemento de ropa sumamente importante a la hora de querer crear buenos looks. Si bien están aquellas personas que le dan más foco a la ropa y prefieren colocarse algo más básico en los pies, hay que reconocer que la moda de hoy en día también está comenzando a innovar en cuanto a los modelos y las marcas de zapatillas que más se llevan.

Agregar un buen par de zapatillas como las new balance hace que la persona se vea aún más atractiva y lleve muchas miradas a sus pies. Es por esto que existen también las otras personas que les gusta coleccionar muchos pares de zapatillas y zapatos y a medida que va avanzando la moda se deshacen de ellas vendiendolas o regalandolas.

La mayoría de las marcas de moda de hoy en día, incluso las de diseñador y alto prestigio se están enfocando en lanzar modelos de zapatillas que marquen tendencia. Si lo que quieres es saber cuáles son, cómo los modelos de zapatillas new balance, entonces debes continuar leyendo este artículo para que vayas consiguiendo los que se usarán más en este 2023 que se pueden adquirir en muchas tiendas del país como new balance Chile.

New Balance

En primer lugar se ubican las zapatillas new balance mujer, que son las que más están usándose hoy en día y que se pueden ver en los pies de grandes figuras de la moda como Bella Hadid, Kendall Jenner o Hailey Bieber.

Pero además de esto, no siempre son de mujer sino que la marca también se está enfocando bastante en destruir los estereotipos de género y crear zapatillas que sean tanto para hombre como para mujer o cualquier otra persona que se quiera vestir bien.

Inicialmente las zapatillas new balance eran un tipo de calzado especial para deporte, ya que todos los modelos que producían eran deportivos. A partir de esos modelos se fueron generando otros más casuales y urbanos donde cambiaban su suela y otros diseños pero que seguían manteniendo la esencia de la marca. Es así como en las tiendas new balance de hoy en día se pueden encontrar zapatillas new balance mujer running y las más urbanas como las zapatillas new balance mujer negras.

De los modelos más usados de esta marca están las zapatillas new balance 574 mujer, las New Balance XC-72 que tienen una suela un poco más grotesca y tienen un estilo más retro, las New Balance 550 que se han convertido en las zapatillas new balance mujer blancas clásicas más usadas por las celebridades, las New Balance 9060 que son de un estilo más espacial y futurista y las New Balance CT302 que son un poco más femeninas y vintage, las New Balance 327 y las New Balance 990v5 en color gris.

Salomon

La otra marca que está siguiendo también más o menos lo que hizo new balance con el uso de sus zapatillas es Salomon. Esta marca en realidad produce modelos deportivos, más comúnmente utilizados en el ámbito de trekking, escalada, montañismo, ciclismo y otros tipos de deportes al aire libre, es por eso que se nota que son zapatillas bien resistentes, con suelas dentadas y materiales más plásticos.

Pero ahora se las está utilizando como un calzado particular y como unas zapatillas tipo sneakers para uso urbano y casual. Las mismas quedan bien con pantalones de jean grandes, pantalones de vestir de colores neutros o bermudas. Lo característico que tienen es que vienen en varios colores que contrastan las ropa que te pongas y son muy cómodas, siendo más para outdoor a partir de su nueva colaboración con KAR / L’art de l’Automobile

Adidas

Por otro lado están las Adidas que en realidad es una marca que no sorprende que se encuentre en una lista de las zapatillas más usadas ya que es increíble cómo siempre tienen disponibles modelos que quedan bien con todas las modas y que se hacen famosos.

Hace mucho ya que la marca viene fabricando sneakers de alta calidad y de los modelos más usados que podremos encontrar para este 2023 son las Adidas Gazelle que en realidad son bastante retros ya que comenzaron siendo usadas en los 70 por personas como John Lennon o futbolistas. Las mismas aportan un estilo más casual, colorido y nostálgico. También se puede encontrar este mismo en su colaboración con Gucci, adoptando entramados característicos de la marca, suelas más detallistas y de colores marrones y telas de alta calidad.

Otras que están volviendo a usarse son las Adidas Samba que salieron en el 50 y son de las más clásicas de la marca junto con las All Stars. Pero las All Stars ya no se usan tanto y fueron reemplazadas por las Samba ya que estas vienen en suelas de goma marrones o negras y marrones con una punta revestida en gamuza. Las más clásicas y que usan las celebridades y los jóvenes son las blancas y las negras pero también vienen en otros colores como rosado o gris.

Asics

Estas zapatillas en un inicio no fueron muy conocidas por muchos, pero hoy en día están siendo bastante vendidas ya que siguen la tendencia de zapatillas estilo deportivo como las New Balance o las Salomon pero con un uso urbano.

Claramente se pueden usar estas zapatillas para realizar deporte pero también ofrecen algo innovador que es el estilo “dad shoes” (zapatos de padre) o “ugly shoes” o anti aesthetic. Su grotesca apariencia queda increíblemente bien con muchas prendas más casuales e incluso con pantalones de vestir formales.

Muchos comenzaron a usar estas zapatillas para caminar por las calles de la ciudad, llegar al trabajo y colocarse sus zapatos formales. Pero hoy en día por ejemplo el modelo Asics Gel-1090 que es el más usado, no solo son para padres sino que quedan bien en todos los pies.

En conclusión, hoy en día hay muchos modelos de zapatillas que tal vez antes ni nos imaginamos que iban a ser usados de la forma en la que se usan ahora y mucho menos de una forma tan masiva. Al final hay que arriesgarse a las nuevas modas y probar cosas nuevas.