Joe Biden se refirió al anuncio Ruso de suspender el tratado de desarme de New Start

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció este martes un discurso en Varsovia, en el cual defendió el principio de soberanía y expresó su compromiso con Ucrania y con la defensa del flanco este de la OTAN.

“Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Acabo de volver de Kiev y puedo reportar que Kiev se mantiene firme. Y sobre todo, se mantiene libre”, exclamó en el inicio de su discurso, a pocos días de que se cumpla el aniversario del inicio de la invasión.

“Un año después, respondimos, seguimos unidos, el mundo no miró a otra parte”, agregó, destacando la cooperación de EEUU con sus aliados. En ese sentido, aseguró que Washington mantendrá “sin flaquear” el apoyo a Kiev: “No debe haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania nunca flaqueará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos” de mantener esa postura.

ESTADOS UNIDOS DESTACA SU DEFENSA CONTRA RUSIA

El vocero del país norteamericano apuntó además que Putin habría pensado “que los autócratas como él eran duros. Y que los líderes de la democracia eran blandos. Y entonces se encontró con la férrea voluntad de Estados Unidos y de las naciones de todo el mundo que se negaban a aceptar un mundo gobernado por el miedo y la fuerza”.

El mandatario también remarcó que no es la intención de Washington o la OTAN la destrucción de Rusia, como afirmó Putin: “Occidente no está conspirando para atacar a Rusia, como ha dicho hoy [martes] Putin. Millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo”. En esa línea, dijo que “si Ucrania deja de defenderse, sería su fin”. “EEUU ha armado una coalición mundial de más de 50 países para proveer a los valientes ucranianos”, resaltó.

RUSIA ACUSA A OCCIDENTE DE ATIZAR EL CONFLICTO

Putin acusó a los países occidentales de “atizar” el conflicto en Ucrania y anunció la suspensión de la participación del país en el tratado de desarme nuclear Nuevo START, que firmó con Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos condenó la “brutalidad” de Moscú, que ha cometido “crímenes contra la humanidad sin vergüenza ni escrúpulos”. “Han atacado a civiles con muerte y destrucción, han usado la violación como arma de guerra”, finalizó.