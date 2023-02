Eventos masivos en Biobío son suspendidos producto de los incendios forestales

Un nuevo día bajo Estado de Catástrofe registró tanto la región como la provincia de Biobío, producto de los incendios forestales que han afectado a las distintas comunas.

Esta crítica situación obligó a los municipios locales a suspender, reagendar e incluso cancelar algunos de los eventos masivos programados para este mes, celebraciones propias de la temporada estival, pero que contrastan con la triste tónica de los últimos días.

PURO CHILE NO VA

Luego de dos años de suspensión producto de la pandemia de Coronavirus, el evento musical Puro Chile de la comuna de Los Ángeles tenía previsto volver este 17 de febrero, con una parrilla de artistas entre lo que destacaban Francisca Valenzuela, Princesa Alba, Noche de brujas e Illapu.

Sin embargo, iniciando esta semana el municipio tomó la decisión de volver a aplicar una suspensión al evento por motivos de fuerza mayor, los cuales guardan directa relación con los incendios que azotan a la zona centro sur del país.

“Vecinas y vecinos, les informamos que por motivos de la contingencia relacionada con el Decreto de Zona de Catástrofe indicada para nuestra región, debido a la emergencia por incendios forestales y el peligro inminente de la ocurrencia de ellos, se ha decidido suspender este evento musical, ya que las condiciones no son las más favorables para el desarrollo de este tipo de actividades artísticas, teniendo en cuenta su operatividad y la realidad que hoy vivimos como país”, publicó la municipalidad de Los Ángeles a través de sus redes sociales.

La información fue complementada por el alcalde Esteban Krause, quien manifestó que “se tomó la decisión de no hacer esta actividad artístico cultural, a pesar de que estábamos entusiasmados por hacerlo después de dos años de estar suspendida, pero la circunstancia y el momento no es el mejor. Hay una situación en donde muchas vecinas y vecinos de toda la provincia están sufriendo y no consideramos oportuno estar haciendo una fiesta o celebración”.

“Evaluamos que parte de los recursos los podemos ocupar en colaborar y ayudar a muchas familias que lo están pasando mal. Creemos que las vecinas y los vecinos van a entender esta situación. Hemos tomado esta decisión después de haber estado trabajando un par de meses en la organización de este evento. Tuvimos que conversar con los artistas, quienes comprendieron la realidad de nuestra comuna, así que estamos tranquilos con la decisión. Veremos que hacemos en unos meses más, de acuerdo a cómo esté la condición de la provincia”, añadió el edil.

UNA ACCIÓN QUE SE REPLICA

En la comuna de San Rosendo, estaba todo listo para la apertura del Carnaval Verano 2023; pero lamentablemente la situación crítica en la que se ha visto la provincia instó a las autoridades a suspender el evento masivo.

El comunicado oficial firmado por el alcalde Rabindranath Acuña y el Concejo Municipal, indica que “en el contexto del Estado de Catástrofe decretado por los incendios forestales en nuestra región, así como también las altas temperaturas que continúan en pronóstico y el crítico estado de la calidad del aire, se ha definido suspender el Carnaval de San Rosendo y todo evento masivo programado para la presente semana”.

“Las condiciones proyectadas son complejas y, por tanto, la prioridad debe ser dar control a la emergencia y resguardar el bien mayor, que es la vida y la salud de las familias de San Rosendo. Promover un evento masivo al aire libre traería altos riesgos, especialmente para personas mayores y personas con enfermedades crónicas o respiratorias (…) Cabe señalar que los recursos serán redestinados, yendo en apoyo a la labor de bomberos y a fortalecer la respuesta municipal ante las emergencias a las que estamos expuestos. Estamos seguros que la comunidad comprenderá las razones de dicha suspensión”, agrega el escrito.

INCENDIOS Y CORTES DE RUTA EN ALTO BIOBÍO

A pesar de la crítica situación que se ha ido desarrollando en la región, durante el viernes 3 de febrero, previo al primer fin de semana de este mes, las autoridades de Alto Biobío decidieron llevar a cabo la primera jornada del Festival Ülkantun. Decisión de la cual se arrepintieron rápidamente, luego que un grupo de sujetos no identificados bloquearan la carretera en la madrugada del sábado. Dicha situación dejó completamente aislados a los asistentes que retornaban a sus hogares.

En ese contexto, el municipio expresó a través de sus redes sociales, que “luego de una impecable jornada de Festival Ülkantun organizado por la municipalidad de Alto Biobío, un grupo de desconocidos cortaron árboles y bloquearon la ruta que une Ralco con Santa Bárbara, dejando atascadas a cientos de familias de comunas vecinas, generando mucha incertidumbre y perjudicando gravemente a los emprendedores locales, turismo y al territorio en general”.

“Asimismo, los cada vez más graves incendios que asolan la región del Biobío, provocaron que varios artistas como Paloma Mami, Alanys Lagos y Los Vásquez, suspendieran su presentación (…) Por estas razones, el alcalde Nivaldo Piñaleo se reunió con los emprendedores locales y, en conjunto, tomaron la decisión de reagendar el Festival Ülkantun para seguir reactivando la economía local y potenciando el turismo”, recita el texto que se difundió entre la comunidad.

