Regale un libro: Una opción perfecta para esta Navidad

No me diga. Es casi 24 de diciembre y usted todavía no tiene regalo de navidad. Quizá podamos ayudarle, sobre todo desde la opinión de los expertos que comercializan estos elementos tan particulares: Un libro. Comentamos la semana pasada la importancia de la literatura, una cultura de lectura que parece pasar desapercibida en la comuna. Sin embargo, el que se encuentre oculta no quiere decir que esté extinta. ¿Qué mejor que la opinión de Juan Miguel Fuentes? Un vendedor de libros y antigüedades.

En conversaciones anteriores con La Tribuna daba una importante premisa: La única manera de llegar a los jóvenes a través de la lectura es fomentando a que inicien por lo básico. Un cómic, una novela gráfica, cuentos cortos. Todo sirve. Es importante considerar la importancia de la lectura en la sociedad chilena, un país que va en decadencia en materias de comprensión lectora, que ha debido, en muchas oportunidades, cambiar el enfoque de la prueba de admisión de lenguaje para las universidades. Que si bien no la hacen menos complicada, comprenden la realidad del país, adecuando los textos, preguntas e iniciativas al estudiante promedio chileno.

Es por ello, que esta navidad debemos encargarle una importantísima misión: Fomentar la lectura en su hogar. Puede por ejemplo, comprar el diario. Leer las noticias, volver a leer las crónicas que más sean de su gusto o incluso detenerse para comprender el horóscopo. Que de algo sirva ser Acuario, Tauro o Sagitario, detenga su lectura. Lea, analice, comprenda, no importa que no crea en la astrología, pero debe entrenar su mente para la inminente era digital que está por venir.

¿QUÉ ES BOOKTOK Y CÓMO FUNCIONA UN KINDLE?

Otra alternativa que puede ser de su gusto, y que presente una solución para su adolescente que no desea salir de su habitación o despegarse del celular, es la lectura digital. Una buena opción es la plataforma Wattpad, una aplicación que ganó bastante popularidad desde el año 2014, aproximadamente. Puede que la temática de la lectura no sea de su gusto, hoy son los jóvenes quienes protagonizan fenómenos digitales como el “Booktok”, una sección creada por los mismos cibernautas de la aplicación TikTok, en la que comparten pequeñas reseñas, opiniones y sugerencias al iniciar, desarrollar o terminar una nueva lectura. Si ese es el uso que las generaciones de hoy están aplicando para la era digital, quizá no sea tan malo.

También existen los kindles, un aparato de color negro o blanco promocionado por la empresa Amazon. Puede encontrarlos en tiendas de retail, con un precio un poco elevado; pero si calcula que cada libro suele costar entre 10 mil y 20 mil pesos, el ahorro es sumamente significativo. ¿Lo mejor? El espacio suele ser digital, así que todas aquellas lecturas que ya haya finalizado, pueden ser borradas y dar espacio a nuevos libros por descubrir. La pantalla también es una ventaja, ya que al no tener una luz artificial, se asemeja mucho a la textura y apariencia del papel. Es decir, una lectura infinita y sin dañarse los ojos.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES OPCIONES DE LECTURA PARA ESTA TEMPORADA?

En la misma línea de opiniones de expertos, conversamos con el encargado de local de la librería “Sueños de Papel” en Los Ángeles, Christopher Salvo, quien como protagonista de este movimiento lector en la ciudad al estar en el área de ventas, cuenta acerca de los títulos que más se han vendido durante esta temporada: “Lo que más se ha vendido son las novelas en base a Wattpad, thriller psicológico, terror, novelas históricas, e incluso filosofía ha aumentado la cantidad de libros que se venden”.

“Netamente, ha estado a lo largo del tiempo el gusto por la literatura en Los Ángeles, mucha gente piensa que los niños no leen, pero son de los que más libros compran junto a los jóvenes. Curiosamente los adultos no compran tanto, lo que más se llevan son libros de animales, dinosaurios, los Compas”, cuenta Salvo, quien se ha interiorizado dentro de las preferencias de los lectores.

Frente a los libros que más se han vendido están en su mayoría dentro del área de la literatura juvenil. Algunas excepciones podrían ser las obras de Stephen King, un escritor vivaz que ha innovado dentro del área del terror. Después de Diciembre, algunos títulos de Marian Rojas, la joven autora Alice Kellen, Harry Potter, Percy Jackson, Megan Maxwell; son los libros que han tomado protagonismo dentro de esta época navideña.

“A pesar de que también leo digital, prefiero el libro físico. Mucha gente tiene kindle o algún otro reader y aun así viene por el libro. El tema de tener el texto en papel es distinto, incluso hay estudios que aseguran que la comprensión lectora se da mejor en papel que en un formato electrónico” comparte Christopher, dentro de su opinión referente a la masificación de la literatura digital.