¿Qué es el derecho al olvido? ¿Existe en Chile?

El derecho al olvido, también conocido como “derecho de supresión”, es un derecho legal establecido en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos de Europa.

Esta otorga a los ciudadanos europeos el derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales en línea. Las personas pueden solicitar la eliminación de los datos si ya no son relevantes o necesarios, o si entran en otra categoría especificada por la ley.

“Por ejemplo, si alguien de España quisiera eliminar una publicación que Google muestra sobre él o ella, ya que la información es errónea o la perjudica de forma injusta, se puede acoger a este derecho para borrarla”, comentan desde ROI, agencia experta en la eliminación de datos de Google.

Sin embargo, ¿existe alguna norma parecida en Chile o Latinoamérica? Aquí te contamos un poco.

El derecho al olvido en Europa

La Unión Europea (UE) promulgó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 2018. Esta ley regula la disponibilidad y transferibilidad de los datos personales en formato digital.

Una de las disposiciones más notables es el “derecho al borrado”, o más comúnmente, el “derecho a ser olvidado.”

El RGPD define el derecho al olvido como el derecho de una persona a que sus datos personales sean borrados por un “responsable del tratamiento”. En este caso, un controlador de datos es el administrador o propietario de un sitio web.

Las personas que viven dentro de la jurisdicción de la Unión Europea, es decir, en un estado miembro de la UE, pueden invocar el derecho al olvido.

Además, cualquier organización o empresa que lleve a cabo actividades comerciales en la UE puede entrar en el ámbito de aplicación de la normativa del RGPD, incluso si la propia organización no está ubicada allí.

Por otro lado, los buscadores web también entrarían dentro de la categoría de administradores de información, por lo que empresas como Google o Bing, estarían obligados a borrar de sus registros publicaciones negativas acerca de una persona o empresa, si es que esta las difama.

¿Qué pasa en Chile?

Según comentan en DerechoAlOlvido.cl, actualmente en Chile no existe ninguna legislación que haga mención a un derecho similar. Lo más parecido es la Ley 19.628 de Protección de Datos Personales, pero no persigue el mismo objetivo.

No obstante, que no exista una ley de derecho al olvido en nuestro país, no significa que nunca se haya aplicado el mismo. Un ejemplo es lo que sucedió con el ex fiscal Jorge Abbott, quien en 2012 ganó un juicio en contra de Google, ya que este buscador mostraba automáticamente el adjetivo “corrupto” junto a su nombre al intentar buscarlo.

Para ello presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, quien finalmente le dio la razón al abogado, por lo que Google tuvo que borrar esa sugerencia.

Entonces, ¿cómo es posible ejercer el derecho al olvido en Chile? Por lo visto existen cinco vías: