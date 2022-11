Es difícil lograr mantenerse al día con la moda. Las vestimentas y looks cambian a una velocidad que no logramos percibir a tiempo, y antes de lo esperado nuestro armario parece haberse convertido en una pieza de museo donde es pasado, marcas de otras épocas que no son las nuestras. Problemas como esto, sin embargo, pueden remediarse.

Más allá de los costos que pueden significar mantener tu placard actualizado con respecto a las nuevas tendencias que imponen, en su mayoría, los más jóvenes, es importante, para toda persona que apunta a mantenerse al ritmo de la moda, estar informado sobre los nuevos productos y estilos que se van marcando en los portales digitales, los programas de radio, los canales de televisión y las redes sociales. Siendo este último canal, hoy en día, el que más te ayudara para saber qué usar y qué no.

Hay un sinfín de canales o influencers que te servirán de gua al momento de comprar un nuevo atuendo para lucir en un evento especial. Se acerca fin de año y con el no solo las fiestas y reuniones familiares, sino también los eventos de cierre de tu empresa, alguna despedida o casamiento que suelen aprovechar estas fechas más calidad para hacer sus celebraciones.

Y si todavía no sabes por dónde empezar, no tienes de que preocuparte. Nosotros estamos para ayudarte. En este artículo te vamos a dejar algunas recomendaciones de ropa y atuendos a la moda para que no desentones durante los próximos meses. Vamos a empezar por un tip para el género femenino, remarcando una prenda que se ha destacado con gran velocidad en este último tiempo: blazer mujer.

¿Cómo lucir formal, elegante y a la moda en este fin de 2022?

Uno de los looks más difíciles de seleccionar son los de las fiestas o eventos de trabajo. Estas situaciones, además de generar nervios y estrés, también nos despiertan dudas sobre cómo debes vestir y mostrar un atuendo acorde al contexto social.

¿Debo vestirme de forma elegante? ¿Qué tan sofisticados son los cortavientos hombre? ¿Cómo mantener un estilo formal sin caer en lo solemne o lo suntuoso? ¿Debo priorizar verme bien y cómodo, o pensar en la mejor manera de lucir la seriedad que muchas veces el trabajo requiere? Estas preguntas, que suelen atosigarnos en los días previos al evento, suelen despertarnos ansiedad y muchas dudas.

Si estas en esta misma situación que te describimos, una buena solución suele ser un blazer negro mujer. Esta prenda, sencilla, económica, fácilmente adquirible en las distintas tiendas de moda femenina, combina gran parte de las necesidades que se te van a presentar antes de una fiesta o evento de este tipo.

En igual sentido puede ser un blazer blanco mujer. Una de sus mayores ventajas en su versatilidad: este tipo de prenda puede ser utilizado con un jean o un pantalón de tela más elegante, con unos zapatos con taco o unas zapatillas más informales si el dress code te permite un look más sport.

Además, son perfectos para esta temporada de clima volátil. Muchas veces el sol de la tarde parece garantizar un calor que por la noche no es tal, o viceversa. Cualquiera de los blazer disponibles vas a poder lucirlos cerrados o abiertos, con un suéter liviano abajo o directamente una remera o camisa si la jornada es más calurosa.

Como veras, en cualquiera de sus formatos y con cualquiera de las posibles combinaciones un blazer te permitirá alcanzar el look esperado en ese evento que tantos nervios te ha generado en sus días previos.

Novedades dentro de la moda masculina

Dado que los hombres también solemos fijarnos en las tendencias de ropa para mantener un look al día con los nuevos usos y vestimentas, en este artículo vamos a poner foco en una prenda que está ganando popularidad dentro del género masculino. Son los cortavientos hombre.

Esta prenda, que solía estar asociadas a actividades deportivas, como el running, fundamental para mantener el cuerpo protegido en especial durante las épocas de invierno, cuando el frío y la lluvia condicionan y ponen en jaque nuestras ganas y energías para llevar adelante los ejercicios semanales, hoy en día está siendo usada en todo tipo de eventos y situaciones sociales.

Las cortavientos deportivos hombre suelen contar con diseños y colores llamativos, en general con combinaciones poco habituales. Estos han despertado el interés de los más jóvenes, que han empezado a lucir estas camperas para salir a la noche, asistir a un boliche bailable o ir a una fiesta. Incluso muchas bandas de rock juveniles, en especial dentro del indie, suelen lucir estas prendas en las presentaciones de discos o recitales.

Al ofrecer un look más casual, informal, estas cortavientos pueden usarse con un pantalón sencillo, como un jean, y unas zapatillas. El estilo que ofrece es ligero, sencillo, cómodo, algo relajado, poniendo a prueba los usos habituales de las prendas de ropa y desafiando los límites tradicionales de las marcas de indumentaria masculina.

Además de los cortavientos, otro tipo de chaquetas para hombres muy populares últimamente son las camperas de estilo uniqlo. Esta prenda, si bien algo más sobria que las cortavientos deportivas que describimos antes, suelen ser usadas también para mostrar un look más informal, moderno y juvenil. Lo bueno es que, al ser más sobrias en cuanto a los tonos y diseños, pueden ser usadas perfectamente en eventos o situaciones de trabajo. Los looks más serios, de traje y corbata, están perdiendo terreno frente a las formas más cómodas y descontracturadas que ofrecen camperas como estas.

Si bien estos tips, seas hombre o mujer, te van a ayudar a elegir esa prenda sobre la cual todavía mantienes ciertas dudas, una aclaración que este redactor noble debe hacerte antes de comprar. Las modas existen para ser cambiadas, puestas en desafío, alteradas y subvertidas. Ten en cuenta que estas recomendaciones responden a tendencias que no necesariamente debes cumplir para verte de la forma que desees. Lo importante, siempre, será que te mantengas fiel a tu estilo. Eso, sin duda, será el mejor look que puedas tener.