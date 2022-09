¿Qué cosas es importante saber a la hora de introducir cambios en el mobiliario de tu hogar?

Muchas veces puede pasar que nos cansemos de ver nuestro hogar decorado y organizado de la misma manera, entonces sentimos que necesitamos introducir algún cambio en los ambientes. Cuando esto pasa, es importante saber qué muebles quedarán mejor o serán más funcionales, para no realizar modificaciones que a la hora de llevarlas a la práctica no resulten cómodas.

Las ventajas de tener un futón

El futón es un mobiliario que funciona como sillón cama y que surgió en Japón hace muchísimo tiempo. Básicamente son colchones que tienen una altura baja, hechos principalmente en algodón y que se suelen usar directamente sobre los tatamis, por lo que se podría decir que cumplen la misma función que un sommier.

En los futones que conocemos y utilizamos actualmente, el armazón suele ser de madera, muchas veces de pino o roble, y tiene forma de sillón que luego se convierte en cama, utilizando el mismo colchón que se usa para la parte del sillón.

Si estás pensando en colocar un futón en tu hogar, podemos mencionarte algunas ventajas que tienen como mueble y como cama:

Ahorras espacio

Si lo que necesitás es un sillón pero también una cama para uso propio o para cuando van visitas a tu casa, el futón te ayudará a ahorrar espacio porque tendrás ambas cosas en un mismo mueble. En ese caso tendrás un futón como sillón y un futón cama, todo en el mismo mobiliario.

Su composición es natural

A la hora de fabricar los futones, se usan elementos naturales como el algodón y la madera, aunque a veces pueden tener también látex y fibras naturales.

Son económicos

Frente a otros sillones o camas, los futones son un mueble económico, siempre dependiendo de qué marca y modelo elijas, pero suelen ser más económicos en líneas generales. Más aún si se considera su utilidad doble.

Suelen ser resistentes

Los futones, si se cuidan adecuadamente suelen durar unos 10 años, la parte del colchón, sin sufrir modificaciones. Incluso pueden durar un poco más si eres cuidadoso y no tienes mascotas que lo dañen. Se recomienda para esto que semanalmente se de vuelta el colchón para airearlo y que no se apelmace el relleno.

Recomendados para problemas de espalda

Muchas veces se recomiendan para personas que sufren problemas en la espalda, si bien hay que asegurarse de que el futón sea de buena calidad.

Un mejor espacio para tu ropa

Una de las cosas que a veces se busca cuando se piensa en la comodidad del dormitorio es si hay buen espacio para guardar la ropa y el calzado. En este sentido, tener un closet en el dormitorio resulta algo sumamente práctico y funcional. Es importante que el closet sea cómodo, por lo que debe tener un tamaño adecuado o bien estar muy organizado.

En este sentido, un buen vestidor tiene que tener ciertas dimensiones para poder guardar allí toda la ropa y principalmente los abrigos, así es redituable tener uno y ganar espacio en el dormitorio. Pero no todas las casas vienen con uno, por lo que a continuación te daremos ideas para que puedas armar closet baratos y modernos, sin muchas complicaciones.

Un closet minimalista

Puedes optar por tomar un pequeño sector de tu dormitorio y transformarlo en un closet utilizando dos armarios de ropa que sean abiertos y puedes agregarle un espejo de cuerpo entero, para poder ver cómo luce tu ropa al momento de vestirte. Muchas veces se pueden conseguir estos armarios ya con el espejo como un combo closet. Dará un resultado visualmente armonioso, y podrás organizar toda tu ropa en un mismo sector, sin quitar demasiado espacio al dormitorio.

Utilizar una cortina

Si no tienes tanto espacio, otra opción es separar el sector closet con una gran cortina, para poder generar un buen impacto visual y que no quede toda la ropa a la vista. Entonces, podrás colocar varios estantes en una pared de tu dormitorio en los que acomodarás tu ropa, y podrás encontrar tus prendas de forma fácil y rápida. Al agregarle la cortina, todo esto quedará tapado de la vista y no romperá con la decoración de tu cuarto, al mismo tiempo que ocuparás muy poco espacio en el dormitorio.

Un único closet fuera del cuarto

Otra opción es dedicar una habitación que sobre en la casa, específicamente para utilizar de closet. En este caso tendrás más espacio y podrás colocar hasta silla o sillón donde sentarte para ponerte el calzado y demás. Para esto también puedes comprar estantes, percheros y espejos que muchas veces pueden adquirirse en conjunto específicamente para closet oferta.

Buscar el espacio dentro de las particularidades del ambiente

Para crear un closet también puedes guiarte por las particularidades que tenga la construcción de tu dormitorio y tu hogar. Por ejemplo si vives en un loft o si el espacio no está dividido pero si tiene paredes arqueadas o distintos niveles en el piso o techos, puedes aprovechar esto para crear divisiones con muebles o percheros y acaparar una porción del espacio para tu sector de closet.

Detrás de la cama

Si tu dormitorio es amplio, una buena alternativa es colocar un closet en el espacio entre la pared y tu cama. Esto puedes hacerlo dividiendo el espacio con una pared de madera o durlock o simplemente utilizando una cortina como mencionamos anteriormente. Puedes elegir la opción que mejor se adapte a la estética de tu cuarto.

