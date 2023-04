Los Ángeles registra la peor cobertura de vacunación contra la influenza en la provincia de Biobío

Diario La Tribuna junto a radio San Cristóbal conversaron junto a la Dra. María Elisa Otto, subdirectora médica del Servicio de Salud Biobío, para conocer en detalle el panorama actual de la campaña de vacunación contra la influenza dentro de la provincia de Biobío. La misma que tradicionalmente comienza entre los meses de marzo y abril.

Antes de comenzar con las preguntas, la doctora aseguró que la situación no es muy alentadora. “Estoy preocupada porque llevamos casi un mes desde que inició la campaña de invierno de vacunación contra la influenza, y estamos súper atrasados. Esto nos llama la atención porque la gente de la provincia de Biobío solía ser muy comprometida con su salud, y ahora vemos que tenemos un 27 % de cobertura”, expresó.

¿HAY DIFERENCIA CON LA COBERTURA 2022?

Según la entrevistada, durante la campaña anterior a esta misma fecha la cobertura de vacunación se alzaba sobre el 45 %. “Teníamos casi el doble de cobertura si lo comparamos con lo que tenemos ahora. Actualmente del total de personas pertenecientes al grupo objetivo, que ascienden a cerca de 215 mil, llevamos tan solo la cuarta parte”, detalló Otto.

Últimas cifras entregadas para la campaña 2023.

¿QUÉ PODRÍA EXPLICAR LA BAJA COBERTURA?

“Hay un poco de fatiga respecto al tema, creo que es una de las causas habituales cuando es algo que está muy reiterativo. El problema de la salud, en términos generales, es que es un bien de alto valor pero que no se reconoce hasta que se pierde. No nos cuidamos y cuando nos enfermamos es cuando nos asustamos”, enfatizó la profesional.

A su vez, complementó lo anterior destacando la actual atmósfera de seguridad que vive la ciudadanía. “Uno ha visto que las personas están tranquilas, sin sensación de temor respecto a las enfermedades respiratorias. Y los humanos, en general, reaccionamos a las emociones fuertes. Es bueno recordar todo lo que nos ha pasado todos estos años con el Covid-19 (…) El 2022 volvieron los estudiantes a clases y con ello volvieron los cuadros respiratorios, tuvimos niños hospitalizados hasta diciembre”, señaló.

¿QUÉ MITOS RONDAN LAS VACUNAS?

“Hay cosas que son, en términos globales, habituales. Están las campañas anti vacuna, en las cuales hay personas que se han basado en estudios falsos. Además, están quienes postulan que las vacunas son una mentira, que son un negocio de los laboratorios, lo que también es falso”, afirmó. La única consideración relevante que destacó la profesional, de la mano de un mito que plantea que las personas alérgicas no pueden vacunarse, es que “solamente las personas alérgicas al huevo” pueden tener contraindicaciones.

¿ALGÚN MENSAJE A LA COMUNIDAD?

En este punto, la entrevistada fue clara y precisa al destacar el rol que tiene cada una de las personas que residen en Biobío: “Como ciudadanos debemos cuidarnos entre todos accediendo a esta vacuna gratuita (…) Cuando me vacuno, baja el riesgo de tener una enfermedad grave. También disminuye la circulación del virus, y de esta forma protegemos a quienes no se pueden vacunar, como, por ejemplo, los bebés menores de seis meses que no tienen la capacidad inmunológica para recibir la vacuna”.

“Esto tiene que ver con lo que ha sido históricamente las campañas de vacunación. Un trabajo común entre la ciudadanía y el sistema de salud, para protegernos mutuamente. Y lo más importante, donde ponemos el bien común por encima del particular. La influenza va a llegar tal como todos los años, tenemos que estar inmunizados”; concluyó la Dra. María Elisa Otto, subdirectora médica del Servicio de Salud Biobío.