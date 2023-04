Gripe aviar: Entregan recomendaciones para prevenir contagios en mascotas

A finales de marzo, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso en Chile, un hombre de 53 años, el tercero en el mundo. El primer caso de gripe aviar en un lobo marino fue detectado el pasado 15 de febrero en el norte del país, y el pasado 6 de abril, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) reportó la muerte de 2.740 ejemplares de lobos marinos comunes, además de pingüinos de Humboldt, chungungos y una marsopa, que han varado muertos en las costas de nuestro país.

Chile aún no hay antecedentes de contagio en perros o gatos, pero ¿Qué posibilidades hay de que comiencen a confirmarse casos en el país?

De acuerdo con Susana Salas, médico veterinaria de Gabrica, “los especialistas no se han referido en profundidad al contagio de las mascotas con gripe aviar, debido a que en los animales domésticos es difícil, aunque no imposible, que se produzca la enfermedad como se ha observado en las aves, porque el virus de la gripe aviar es muy lábil y no es igualmente patógeno en perros o gatos. Aunque se han descrito cepas altamente patógenas que son las que causan el 90 % de las muertes en aves, está aún no se ha observado en perros o gatos”.

Aunque los virus de la influenza aviar infectan y se propagan principalmente entre aves acuáticas migratorias silvestres y aves de corral domésticas, algunos virus de la influenza aviar ya han infectado y propagado a otros animales, mamíferos como lobos marinos y chungungos. Desde el inicio de la emergencia por influenza aviar, en Chile se ha detectado el virus en 21 especies de aves silvestres acuáticas, siendo el pelícano la más afectada.

La Subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud, Andrea Abagli, explicó que esta es una enfermedad transmitida por los animales y por ende el riesgo de contagio está precisamente en su manipulación. “Algunos síntomas en los animales son color azulado, hinchazón, dificultad para respirar, muerte súbita, y muy característico, los movimientos descoordinados. Si identifica alguno de estos síntomas en algún ave u otro animal, no lo toque y llame al SAG o Sernapesca”, señaló la autoridad.

En el caso de las mascotas, el contagio podría darse “a través del contacto directo de los animales domésticos con aves infectadas o sus tejidos, cadáveres de aves infectadas por este virus, o a través de fomites (secreciones de aves infectadas), vía aérea y vía ocular, que son la fuente de transmisión más importantes”, señaló Susana Salas.

Cabe destacar que las aves enfermas eliminan el virus en sus secreciones, como heces y saliva, y puede transmitirse a través del contacto directo con estas o de manera indirecta, a través de su alimento, el agua o el ambiente con alta carga viral.

“La probabilidad de que un animal doméstico se contagie del tipo de gripe aviar más patógeno, puede ocurrir, pero no provocaría una infección grave o síntomas distintivos que pudiese diferenciarlo de otra enfermedad viral. Esto se debe a que el virus H5N1 es un tipo de virus de origen asiático del cual no se han reportado contagios naturalmente, solo de tipo experimental”, destacó la veterinaria.

Por último, se señaló que en el caso de percibir síntomas de la enfermedad en alguna mascota, se debe monitorear su salud y estar atento a signos de fiebre o infección. Las autoridades ya han subrayado que las personas no deben manipular aves ni ningún tipo de animales marinos varados vivos o muertos, no alimentar y mantener distancia e informar inmediatamente a Sernapesca a través de la línea 800 320 032 o al SAG al 223451100.