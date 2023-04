Denuncian que línea de prevención del suicidio *4141 no estaría funcionando de forma eficiente

El 04 de enero de este año, el Ministerio de Salud (Minsal) dio a conocer la inauguración de la línea telefónica *4141, herramienta que tiene como objetivo ayudar a personas que estén enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio. Entre sus características principales, además de tener la posibilidad de contactar a un profesional de forma directa, está la gratuidad y la disponibilidad de lunes a domingo, las 24 horas del día.

La psicóloga Rocía Báez fue una de las primeras adherentes a esta estrategia y, por lo mismo, le dio cabida en sus redes sociales difundiendo la línea. Sin embargo, este lunes surgió una situación que le generó preocupación. En conversación con diario La Tribuna, Báez relató: “El día de ayer (10/04/23), a eso de las 19:30 horas aproximadamente, una seguidora me habló a través de Instagram para pedirme el número de prevención del suicidio, el *4141. Ya que cuando se habilitó esta línea hablé harto sobre ella en mis redes sociales para que se siguiera difundiendo”.

“Le respondí a mi seguidora que cualquier cosa que me escribiera, que me iba a mantener atenta por si necesitaba ayuda. 15 minutos después me dice que no le contestaron. Luego de asistir a esta seguidora, intenté por mis medios contactar a la línea telefónica y después de 53 segundos, me contesta una grabadora diciendo que los psicólogos están ocupados. En total hice cuatro llamadas para verificar si el sistema estaba funcionando y en ninguna de esas oportunidades tuve una respuesta por parte de un equipo o psicólogo”, aseveró.

CUESTIÓN DE TIEMPO

De acuerdo con el testimonio entregado por la denunciante, “dentro del mensaje, te dice que entres a hospitaldigital.cl y que ahí solicites una hora. Pero una persona que está con una ideación suicida, no va a tener ni el ánimo, ni las ganas, ni el tiempo para estar llenando un formulario”.

“Trabajé durante cuatros años con pacientes de alto riesgo suicida, así como tuve pacientes que cometieron sucidio. Y, claramente, el horario nocturno es donde más se requiere apoyo. Hay personas que me han comentado ‘oye sabes que llamé y sí me contestó un psicólogo’. Perfecto, la línea a veces funciona, pero me genera ruido pensar que pueden estar trabajando de 08:00 a 17:00 hrs, cuando realmente los requerimientos son más nocturnos que durante el día”, manifestó Báez. Cabe destacar que dentro del sitio oficial del Minsal, se asevera que la línea no tiene horario de atención, sino que funciona las 24 horas del día.

Por otra parte, la psicóloga expresó que: “Me genera ruido pensar que quizás hay muy poca gente trabajando. Lo que es preocupante si consideramos las altas tasas de suicidios, sobre todo que se generó post pandemia”, afirmación que concuerda con un informe de mortalidad por suicidio publicado por el Minsal, donde se señaló que, durante 2020 y 2021, las tasas de suicidio presentaron una disminución cercana al 15 % a nivel general. Sin embargo, desde finales del 2021 se ha observado un incremento a niveles similares a pre-pandemia.

UN LLAMADO A SOLUCIONAR

“Para mí como profesional de la salud mental, me generó mucha satisfacción el hecho de que las personas podían contar con un servicio de SOS. Por lo menos encontrar una contención, lo que sirve mucho en casos de personas que de verdad están solas, que alguien les conteste el teléfono a las cuatro de la mañana, los escuche y los contenga, es un tremendo apoyo”, enfatizó la denunciante.

Por otra parte, Rocío Báez dejó en claro su intención a la hora de dar a conocer este caso. “Una línea de prevención del sucidio no puede no tener una cobertura importante para la alta población de Chile. Sobre todo si consideramos que la salud mental es inasequible para muchas personas. Lo que busco con esta denuncia, es que el Gobierno se haga cargo y vea qué es lo que está pasando. Mi objetivo al denunciar esto, es que la línea funcione”, afirmó.

Por último, es importante señalar que desde el equipo de prensa se gestionó un contacto con el Ministerio de Salud, no obstante, la respuesta por parte de la entidad estará en los próximos días.