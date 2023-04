Senadores avanzan en el debate del antígeno prostático sin orden médica

De acuerdo con los expertos uno de cada diez hombres en Chile va a padecer cáncer de próstata, una enfermedad que de ser diagnosticada a tiempo, aumenta considerablemente las probabilidades de recuperación. En ese sentido, herramientas como el antígeno prostático se vuelven fundamentales en lo que respecta a un diagnóstico precoz. Por lo mismo, y con el objetivo de facilitar el acceso a este examen, el Senado despachó a la Cámara Baja un nuevo proyecto de ley que busca eximir del requisito de orden médica a quienes lo soliciten.

El documento, que ya fue recibido por la Cámara de Diputadas y Diputados, fue estudiado por los integrantes de la Comisión de Salud (Juan Castro, Francisco Chahuán, Juan Latorre, Javier Macaya y Ximena Órdenes) quienes valoraron la idea principal en la que se centró el debate. “Los beneficiarios que soliciten realizarse el examen de antígeno prostático no requerirán la orden médica respectiva para respaldar el otorgamiento del examen”, dejaron en claro los legisladores.

En relación a la herramienta en debate, vale destacar que existen varios trastornos “no cancerosos que también aumentan el nivel de antígeno prostático específico, por lo tanto, el antígeno prostático constituye una de las herramientas utilizadas para detectar señales tempranas del cáncer de próstata, que es más fácil de tratar si se diagnostica anticipadamente”.

PALABRAS DE UN ESPECIALISTA

En ese sentido, diario La Tribuna tomó contacto con Pablo Oyanedel, urólogo de la Clínica Las Condes, quien explicó las implicancias que tiene este examen en la salud de los hombres. De acuerdo con el profesional, “el antígeno prostático es un examen de sangre que tiene como finalidad la detección precoz del cáncer de próstata. Es un examen validado con años de práctica e investigación”, teniendo como una de sus principales ventajas el diagnóstico oportuno.

Por otra parte, Oyanedel explicó las cifras más relevantes en torno a esta mortal enfermedad. “El cáncer de próstata es una enfermedad tremendamente grave, que tiene una prevalencia bastante alta. Es la primera causa de muerte por cáncer en hombres en Chile y Estados Unidos, es decir, es el cáncer que más hombres mata (…) 1 de cada 10 hombres va a tener un cáncer de próstata, y de quienes tengan esta enfermedad, 1 de cada 6 va a morir. Por eso es importante el diagnóstico precoz con el examen inicial que permite el antígeno prostático”, manifestó el entrevistado.

CÓMO SE ACCEDE AL EXAMEN ACTUALMENTE

Según el especialista, “actualmente este examen no solamente es requerido por los médicos de la especialidad, es decir, los urólogos. Sino que pueden ser solicitados por médicos de distintas especialidades donde los pacientes tienen acceso a sus controles preventivos anuales. No está restringida su solicitud a un médico especialista, un médico general normalmente lo pide”. No obstante, sigue requiriendo de una orden médica, he ahí la implicancia que tendría la nueva ley discutida en el Senado.

CUÁNDO ES NECESARIO REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO

Existen edades determinadas por la ciencia para que hombres acudan a realizar este examen de forma preventiva. “Básicamente desde los 45 años hacia arriba hasta los 75 años de edad. Este rango es de acuerdo a las guías internacionales. En algunos grupos específicos de mayor riesgo, la detección precoz podría partir a los 40 años, por ejemplo, los afrodescendientes o la gente con antecedentes familiares de cáncer de próstata o algunos otros cánceres relacionados”, detalló Oyanedel.

En otro punto relevante, el profesional comentó lo difícil de la prevención, pero la ventaja de un diagnóstico oportuno: “A diferencia de otros cánceres en los cuales uno puede implementar algunas medidas de prevención, por ejemplo, en el cáncer de pulmón se puede evitar el tabaco. En cáncer de próstata no hay muchos elementos que puedan ayudar a prevenir la aparición de la enfermedad, solamente podemos realizar el antígeno prostático, el cual es un examen de sangre”.

“La gente teme al control preventivo porque cree que eso va a involucrar necesariamente el tocar la próstata, el tacto rectal, que es lo que a veces a algunos hombres les asusta un poco. Por lo mismo, reiteramos que el antígeno prostático es un examen de sangre que puede detectar el cáncer de próstata de forma precoz. Recordando que este cáncer tiene tasas de sanación entre un 80 y 90 %, cuando es detectado precozmente”, añadió el especialista.

Por último, el mensaje de Pablo Oyanedel fue incentivar las campañas de difusión en torno al cáncer de próstata. “Al igual que las mujeres hacen una muy buena promoción contra el cáncer de mamas, los hombres tenemos que preocuparnos por nuestra próstata, que es la primera causa de muerte por cáncer en hombres. La clave de un tratamiento exitoso es el diagnóstico precoz”, concluyó el urólogo de Clínica Las Condes en entrevista con diario La Tribuna.