Por gripe aviar: Autoridades llaman a no visitar con mascotas las playas de Biobío

En el marco del fin de semana largo que se avecina, autoridades de la Región del Biobío entregaron una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar estar expuestos a animales con gripe aviar y además realizaron un balance de las acciones realizadas en torno a dicha enfermedad.

El seremi de Gobierno Eduardo Vivanco junto al seremi de Salud Eduardo Barra, el director (s) Sag Biobío, Roberto Ferrada y la directora (s) Sernapesca Biobío Margarita Díaz se trasladaron hasta caleta Lenga, lugar que al igual que el resto de la costa de esta zona, será ampliamente visitado por turistas durante este fin de semana.

En el contexto de esta situación el Seremi de Gobierno Eduardo Vivanco explicó que ya se inició en la Isla Santa María el proceso de inhumación de lobos marinos lo que fue licitado a una empresa especializada en la materia.

“En tema de mamíferos marinos, Sernapesca junto con los municipios han estado coordinando acciones, por ejemplo en la Isla Santa María se inició la inhumación de 102 lobos marinos, lo que se encargó a una empresa privada, la cual será supervisada por los organismos competentes de gobierno con el objetivo de evitar una eventual condición insalubre”, explicó el vocero Vivanco.

Por su parte el director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Roberto Ferrada destacó que “nuestra región del Biobío tiene 350 km de extensión enfrente de costa y hemos estado ahí con equipos fortalecidos y hemos ya dispuesto el enterramiento profundo de sobre 220 aves y lo hemos hecho en coordinación con municipios, lo importante es que la comunidad esté vigilante atenta en la comunicación de cualquier situación extraña”.

Ferrada añadió que producto de la gripe aviar se han debido sacrificar 53 mil aves en un plantel industrial en Florida, 90 aves en un traspatio en Los Ángeles y se han dispuesto los cadáveres de 226 aves silvestres en el borde costero.

El Seremi de Salud Eduardo Barra en tanto, recalcó la importancia de no acercarse a animales o aves con conductas extrañas. “Muchas veces para decirlo en forma sencilla uno se puede acercar a aves que normalmente no van a dejar que uno se acerque y van a volar, en este caso eso no va a ocurrir y eso ya es un indicio que tienen presente la enfermedad” graficó el seremi de salud.

En tanto la directora (s) de Sernapesca Margarita Díaz. agregó que “a la fecha hay un total de 173 lobos varados de los cuales, se han muestreado a un 60% y tenemos confirmado y eso es importante recalcarlo, 1 solo lobo marino positivo, hay dos que quedaron como sospechoso, pero tampoco podemos considerarlo en el grupo de los que sí tienen sintomatología compatible con esta enfermedad”.

Finalmente el Seremi de Gobierno Eduardo Vivanco hizo un especial llamado a los amantes de animales domésticos como perros o gatos que tengan mayor cuidado o evitar derechamente acercar a sus mascotas a las playas.

“Si es posible no los lleven pero si de todas formas concurren háganlo con correa para evitar que puedan tener contacto con animales muertos, ya que hay casos registrados a nivel internacional donde si se han generado contagios de esta forma”, concluyó.