Cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, cuyo objetivo es visibilizar esta dolencia que altera la calidad de vida de un gran número de personas menstruantes en edad fértil y que, sin embargo, es poco conocida por la sociedad en general.

En entrevista con diario La Tribuna, la matrona Carolina Fuica explicó en qué consiste el padecimiento, a quiénes afecta, cuáles son los factores de riesgo y causas frecuentes, además de los síntomas y diagnóstico.

¿QUÉ ES LA ENDOMETRIOSIS?

“La endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica que se caracteriza por el crecimiento de células endometriales que están en localizadas en el útero pero que crecen y proliferan en otras partes del cuerpo, por ejemplo, en las trompas, los ovarios e incluso fuera de la cavidad uterina o pélvica”, explica la matrona Carolina Fuica.

A nivel mundial, se establece que este padecimiento afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva, lo que se traduce en 190 millones de personas.

Lamentablemente tiene un diagnóstico tardío que demora en promedio siete a 12 años, por lo tanto, es difícil llegar a un diagnóstico precoz, especialmente en la población adolescente.

SÍNTOMAS

El principal síntoma que presenta esta enfermedad es el dolor durante la menstruación, el cual generalmente, se normaliza.

Sin embargo, a veces puede presentarse con otros síntomas como dolor durante la relación sexual o post relaciones sexuales, o dolor al evacuar u orinar.

También hay casos que presentan dolor pélvico durante todo el ciclo menstrual (los 28 días).

FACTORES DE RIESGO

“El factor de riesgo más común es hereditario, es decir, si mamá, hermana, tía, sufren de esta enfermedad es probable que la tenga también la descendencia”, comentó la matrona Carolina Fuica.

Otro factor es el inicio precoz de la menstruación, denominado menarquía precoz antes de los 12 años.

También está como factor de riesgo tener ciclos irregulares o más cortos que lo normal, y de características abundantes y prolongadas, por ejemplo, un periodo que supere los siete días de sangrado” añadió la experta.

Los factores de riesgo anteriormente descritos son los más comunes, no obstante, también puede estar asociado, en algunos casos, al estilo de vida, por ejemplo, las personas que consumen alcohol, que tienen un 24% más de riesgo de padecer la enfermedad que una persona que no consume bebidas alcohólicas. Todo lo descrito hace que sea una enfermedad multifactorial.

TRATAMIENTOS

Los profesionales más idóneos para buscar conocer el diagnóstico son las matronas o matrones, y también los ginecólogos y ginecólogas.

Mediante ecografías o exámenes de sangre se puede conocer en detalle si una persona sufre endometriosis o no.

Con el diagnóstico certero en mano, las mujeres deben buscar un médico especialista para evaluar el inicio de algún tratamiento, o según el avance de la enfermedad, ver la posibilidad de una intervención quirúrgica.

“Los tratamientos más comunes consisten en antiinflamatorios, dependiendo de cada persona y su evaluación, y complementarlo con terapia hormonal de manera continua, es decir, sin periodos de descanso o placebos, así se logra disminuir la proliferación de este tejido y el dolor”, afirma la especialista.

Actualmente, existe una guía de atención integral para tratar la endometriosis, documento elaborado por el Minsal, que posee distintos datos.

Entre las cifras, se registra que la prevalencia de mujeres en edad fértil con endometriosis llega al 10%. En tanto, la prevalencia de mujeres con infertilidad y endometriosis asciende al 50% y el tiempo promedio que demora en llegar al diagnóstico una mujer es de siete a 11 años.

La menstruación, a lo largo de la historia, ha sido un tema tabú que no se conversa naturalmente, por lo que muchas creencias erróneas como que el periodo duele o que es normal sentir dolor, lo que retrasa el tiempo de decisión de asistir al médico por este padecimiento, por lo que es importante estar informada y conversarlo abiertamente.

Si bien existe la dismenorrea, que es el dolor en la menstruación, se presenta los primeros días del ciclo antes del sangrado o durante los primeros días, pero el dolor de la dismenorrea cede al usar un antiinflamatorio, al contrario de una endometriosis u otras patologías ginecológicas donde el dolor no cede con medicación.

Otro aspecto importante ante un diagnóstico de endometriosis es la atención integral, que significa recibir tratamiento tanto en lo físico como en lo psicosocial, lo que puede incluir terapia psicológica, consulta nutricional, etc., lo que no asegura sanarse sino que mejorar la calidad de vida de la mujer que vive con endometriosis.

RECOMENDACIONES

– Mantener un control ginecológico anual con matrona o matrón.

– No normalizar el dolor durante el periodo menstrual.

– Buscar especialistas en el tema.