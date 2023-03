Llaman a vacunarse contra la Influenza y el Covid-19

El Ministerio de Salud dio inicio a la campaña de vacunación 2023 que comprende la inoculación de los grupos de riesgo contra enfermedades como la Influenza y el coronavirus.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué dos Vacunas?

Porque aún estamos en pandemia y se acerca el invierno, donde aumenta la circulación de los virus. Ambas vacunas disminuyen los riesgos de enfermarnos gravemente y la muerte por enfermedades respiratorias.

¿Se pueden poner las dos vacunas el mismo día?

Sí, no existen contraindicaciones médicas para que sean administradas el mismo día, se recomiendan los mismos cuidados de siempre: beber mucha agua y evitar hacer fuerza con los brazos.

¿Puedo ponerme solo una vacuna?

Si tienes todas las vacunas contra el COVID-19, esquema de vacunación completo más la vacuna Bivalente, sólo corresponde vacunarte contra la Influenza si perteneces a la población de mayor riesgo.

Si no te corresponde la vacuna contra la Influenza por no ser parte de la población de mayor riesgo, puedes vacunarte sólo contra el COVID-19 si no tienes tu esquema de vacunación al día.

🩹 Ya comenzó el proceso de vacunación 2023 y este año nos cuidamos el doble, previniendo la #Influenza y el #COVID_19.

➡️Infórmate qué vacunas te corresponde recibir en https://t.co/UDqMHClfH9 o llamando a Salud Responde al 600 360 7777#MeVacunoConLaDupla #VacúnateConLaDupla pic.twitter.com/FlPywBe15M — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 17, 2023

