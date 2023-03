Inician operativo gratuito para detectar el glaucoma en la ciudadanía

Hasta la Plaza de Armas de la comuna de Los Ángeles se trasladó el equipo de prensa de diario La Tribuna para cubrir el inició oficial del operativo de pesquisa de glaucoma implementado por la Dirección Comunal de Salud y que se extenderá por todo este mes beneficiando a los cerca de 400 usuarios de la Atención Primaria.

La campaña gratuita se da en el contexto del Día del Glaucoma, conmemorado cada 12 de marzo, en busca de visibilizar esta enfermedad silenciosa considerada como la principal causa de ceguera en las personas mayores de 60 años.

ANGELINOS BENEFICIADOS

Elena Carrasco, de 62 años, fue una de las tantas personas que aprovechó para realizar la toma de presión ocular durante la mañana de este lunes. En la oportunidad señaló que es usuaria activa de “lentes y gotas”, por lo mismo, se preocupa constantemente de cuidar su vista.

“Ahora me di cuenta que estoy súper bien”, complementó Carrasco al mismo tiempo que dejó un mensaje a la comunidad: “Llamo a que se realicen el examen preventivo, porque la vista es lo más primordial que hay, y a veces por descuido no nos preocupamos de tomarnos la presión ocular”.

Por su parte, Pedro Cuevas, de 62 años, valoró la iniciativa luego de realizar su examen preventivo. “Me parece una actividad bastante buena y preventiva para conocer cualquier cosa que uno pueda tener. Uno muchas veces no acude a realizar exámenes por falta de dinero, entonces me parece bien que hagan este tipo de operativos. Ojalá los siguieran realizando porque benefician a las personas mayores que muchas veces no tienen el financiamiento para visitar un oftalmólogo”, señaló.

UN LLAMADO A LA PREVENCIÓN

Juan Pablo Aruta, tecnólogo médico en oftalmología del Cesfam Nororiente, conversó con diario La Tribuna durante la aplicación de este operativo, oportunidad en la que aprovechó de incentivar a las comunidades a realizar una evaluación temprana.

“Invitamos a todas las personas mayores de 40 años a tomarse la presión intraocular, el examen es rápido y no doloroso. En caso de que se obtenga un resultado alterado, damos inmediatamente la indicación y derivación al Cesfam correspondiente, para poder realizar exámenes y que puedan atenderse con el médico oftalmólogo con el fin de obtener un tratamiento”, explicó Aruta.

Asimismo, volvió a hacer hincapié en lo silencioso de este padecimiento: “El glaucoma es una enfermedad que no produce sintomatología, con una pérdida de visión en estados avanzados irreversibles. Por ello es que llamamos a la prevención y a la pesquisa temprana de este examen”.

Finalmente, es importante destacar que las Unidades Primarias de Atención Oftalmológica (UAPO) Nuevo Horizonte, Dos de Septiembre y Nororiente, programaron un nuevo operativo masivos en terreno para pesquisar esta enfermedad para el viernes 17 de marzo en la Plaza Pinto de Los Ángeles entre las 10:00 y las 14:00 horas.

