Dentro de la jornada del jueves 2 de marzo, la delegada presidencial provincial Paulina Purrán llegó hasta el supermercado Líder junto a personal del Servicio de Salud. Esta visita fue realizada dentro del contexto de fiscalizaciones de útiles escolares en la ciudad, para asegurar un retorno seguro a clases de este año escolar 2023.

Cristóbal Vidal Rivera, delegado provincial de la Seremi de Salud Biobío, quien estuvo presente en el control de calidad, cuenta que “en esta época del año, fines de febrero y principios de marzo, aumenta la venta de útiles escolares asociados al retorno a clases. Sabemos que la mayoría de los establecimientos educacionales le solicitan a las familias poder adquirir listas escolares. En este sentido, las familias salen en la búsqueda de estos productos”. Sobre ello, hizo hincapié en que desean garantizar, como autoridad sanitaria, que los productos que adquieran padres y apoderados sean seguros para sus hijos. “Ya llevamos alrededor de seis fiscalizaciones en este periodo, esta vez en compañía de la delegada presidencial para dar cuenta de la acción que estamos realizando”. Lo que se busca dentro de estas fiscalizaciones es verificar que todos los productos estén bien etiquetados, con indicaciones y componentes en español; y que estos sean legibles. Además, debe incluir si el producto es tóxico y la edad mínima para su utilización.

“Por ejemplo, en el caso de los pegamentos no existe el tolueno como componente y tampoco se espera que existan cargas de metales pesados, tales como el plomo; que se espera que no supere el 0,6% en pinturas principalmente”. Dentro de las fiscalizaciones, no se han encontrado productos para retiro comercial ni procesos sanitarios que realizar. “Hacemos un llamado a las familias a comprar siempre en lugares establecidos que cumplan con la normativa y no en comercios ambulantes”.

INDICACIONES A SEGUIR EN CASO DE INTOXICACIÓN

“En este sentido, en caso de presentar alguna reacción de tipo intoxicación u alergia, se recomienda inmediatamente llamar al SAMU (131) o concurrir al centro asistencial más cercano lo antes posible, para que especialistas puedan determinar el tipo de riesgo al que se está enfrentando y cual es la solución más adecuada” enfatizó Vidal.

RECALCAN QUE ESTABLECIMIENTOS NO PUEDEN CONDICIONAR POR EXIGENCIA DE MARCAS

La delegada presidencial provincial, Paulina Purrán Purrán, quien estuvo presente en la fiscalización, recalcó que “para nosotros es súper importante acompañar a los servicios en los procedimientos que dicen relación con fiscalizaciones, especialmente ahora en el retorno a clases. Donde también es importante hacer el llamado a las familias donde los útiles escolares que vayan a comprar sean adecuados para las edades de sus hijos o hijas, especialmente aquellos que son menores de edad. Fortalecemos el mensaje, a través del acompañamiento, a la comunidad, sobre todo a papás y mamás que están realizando este proceso de compra para la vuelta escolar”.

“También, otro dato importante que debemos reforzar a la comunidad es que la educación para los niños no se puede condicionar bajo ningún parámetro con una solicitud de exclusividad de productos o marcas. La libertad de compra, en lugares establecidos por supuesto, corresponde a una decisión completamente exclusiva de los padres” enfatizó Purrán, recalcando que la ausencia de los implementos no podrá derivar en la exclusión de actividades educativas.