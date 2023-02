Seremi de Salud realiza fiscalización a útiles escolares 

Hasta Jumbo de Mall del Centro, en Barros Arana N°1068 de Concepción, arribó este martes 28 de febrero, el Seremi (s) de Salud, Hugo Rojas en compañía de la Unidad de Gestión Ambiental, con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normativa vigente para promover la adquisición de útiles escolares seguros para los estudiantes y asegurar la libertad de elección de marcas y proveedores.

Desde el punto de vista sanitario, el proceso permitió verificar aspectos relativos al uso infantil con pintura (Decreto Nº374); Reglamento de Almacenamiento de Sustancias que regula a los productos de uso escolar y escritorio que contengan en su composición solventes orgánicos peligrosos (Decreto Nº43); Reglamento sobre Producción, Distribución y Uso de Solventes Orgánicos nocivos para la salud (Decreto Nº 144), y el Decreto Nº 754, que prohíbe el uso de tolueno en adhesivos y pegamentos.

“Durante el mes de febrero como Autoridad Sanitaria, realizamos una fiscalización especial relativa a la venta de útiles escolares, donde hemos logrado materializar un total de 11 fiscalizaciones a librerías y supermercados, con el objetivo de entregar seguridad a las familias al momento de adquirir los materiales escolares. Lo importante es inspeccionar que no existan sustancias que pudieran dañar a los estudiantes, siempre bajo la recomendación de comprar en locales establecidos, revisando que las instrucciones y etiquetas estén en idioma español, verificando que la concentración de plomo en temperas, acuarelas y productos similares no supere el 0,06% de peso; además de velar por el respeto a la prohibición de venta de adhesivos y pegamentos que contengan solventes a menores de edad, entre otros aspectos contenidos en reglamentos vigentes”, declaró el Seremi (s) de Salud del Biobío, Hugo Rojas.

El año 2022 se realizó un total de 9 inspecciones en la provincia de Concepción, las que no dieron origen a sumarios sanitarios. Este año 2023 se logró materializar la región un total de 11 inspecciones, 8 de ellas en la provincia de Concepción y 3 en Biobío, también sin sumarios.

Sugerencias Sanitarias

Al momento de comprar útiles escolares es importante que los padres tengan presentes algunas sugerencias que incluyen, verificar que el artículo escolar sea adecuado para la edad del niño o niña, y que los pegamentos y adhesivos que tengan en su etiqueta las leyendas “Úsese en ambientes ventilados” y “La inhalación frecuente y prolongada de este producto genera daños irreparables a la salud” no sean utilizados por niños y niñas debido a que contienen sustancias tóxicas que pueden generar daños en su salud.

Si el menor sufre alguna lesión, asfixias, cortes profundos o intoxicaciones por el uso de un artículo escolar debe comunicarse con el Sistema Móvil de Urgencia SAMU al fono 131 o dirigirse al centro asistencial más cercano al domicilio.

Ante ingesta o inhalación de algún producto químico, también pueden llamar al Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile CITUC, al fono 2 26353800.

Es importante indicar que, desde el punto de vista de educación, en útiles escolares como en uniformes no es obligación adquirirlos en una tienda o proveedor y que no se pueden exigir marcas; además de que la ausencia de los implementos no podrá derivar en la exclusión de actividades educativas.