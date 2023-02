Tres consejos para crear tu propia rutina de skincare

Tener una rutina de skincare no es una tarea difícil. La desinformación existente en el cuidado del rostro es mucha, sin embargo, para poder crear los pasos perfectos para el cuidado de tu rostro sólo necesitas conocerte a ti mismo.

No tiene por qué ser complejo, ni tampoco debe tener asignado un género. Cuidarse y prevenir enfermedades como el cáncer de piel es una tarea de todos, no sólo de las mujeres. Crear hábitos saludables también implica dejar de lado mitos impuestos. Conoce aquí algunas recomendaciones:

1. CONOCER TU TIPO DE PIEL

Antes de empezar a aplicar cualquier producto, es importante que conozcas qué tipo de piel tienes. Existen muchos tipos: seca, normal, grasa o mixta. Incluso, muchos de estos pueden mezclarse, puede que tu rostro tenga más de una clasificación y no lo sepas. Es importante que sepas, que el estado de la piel puede variar según factores internos y externos que experimenta, cada una tiene diferentes grados y afecciones.

● Piel normal: es un término que refiere a una piel equilibrada. El nombre científico de este tipo de rostro sano es “eudérmica”.

● Piel seca: este término se utiliza para definir un tipo de piel que produce menos sebo (grasa) que la piel normal. La piel seca carece de lípidos, por tanto, le cuesta más retener la humedad y prevenir influencias externas. La piel seca puede identificarse como tirante, áspera y opaca.

● Piel grasa: Se refiere al tipo de piel que tiene una alta producción de sebo. Es, por lo general, brillante y los poros están visibles.

● Piel mixta: Como su nombre lo indica, una piel que consta de una mezcla de varios tipos de piel. En este tipo de rostro, se produce la “zona T” es decir, frente, nariz y mentón. También en las mejillas.

Dentro de estas clasificaciones, también podemos encontrar variaciones como la piel reactiva o la piel sensible. Al comprar productos, debes fijarte en la etiqueta donde indica para qué tipo de piel está enfocada. Utilizar un producto no apto para tu rostro, puede causar daños irreparables.

2. CONOCER LOS PRODUCTOS BÁSICOS

Las mejores rutinas son las que menos pasos tienen. Existen tres productos que son esenciales para cualquier rutina: Limpiador facial, crema hidratante y protector solar. Recuerda que los productos que utilices deben ser dermatológicos y aptos para tu tipo de piel, descarta todo producto de supermercado y prefiere comprar directamente en farmacias.

● Limpiador: Es de los pasos más importantes en la rutina, no importa si no saliste de tu casa o no te maquillaste. En el aire siempre hay partículas de polvo que contaminan tu rostro y que este absorbe naturalmente. La limpieza de rostro se debe realizar una o dos veces al día: Después de bañarse por las mañanas y antes de ir a dormir, en las noches.

● Crema hidratante: Sin importar qué tipo de piel tengas, debes hidratar tu piel de acuerdo a sus necesidades específicas. Este paso en tu rutina estimula tu rostro para evitar la aparición de arrugas o líneas de expresión.

● Bloqueador: Este es uno de los pasos vitales, sino el paso más importante en una rutina de skincare. Debemos ser conscientes del daño que puede provocar el sol, sin importar si está nublado o soleado.

3. ATENDER A UN DERMATÓLOGO

Si bien se pueden realizar recomendaciones a nivel general, la última palabra siempre la tendrá un médico especializado en el área. Hay condiciones de la piel como el acné o las alergias, que no pueden ser tratadas sólo con cremas o tónicos, sino que deben ser tratadas con medicamentos o cremas con componentes específicos.