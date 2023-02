Termómetros podrían superar los 40 grados en Los Ángeles

Este martes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un Evento de Altas Temperaturas Extremas que afectará a diversas zonas del país, entre ellas, la región del Biobío. El fenómeno comienza este jueves y se extenderá por al menos tres días continuos, elevando los termómetros sobre los 40 grados C, en el caso de la capital provincial Los Ángeles.

Desde la DMC, el meteorólogo del Centro Nacional de Análisis Cristóbal Torres comentó información relevante que permite entender el panorama por los siguientes días en la zona centro sur del país.

“La mayor alza de temperaturas se va registrar los días jueves, viernes y sábado concentrando, principalmente, entre las regiones del Maule y del Biobío. Aunque no se descarta que desde la región Metropolitana hasta Los Ríos se perciban temperaturas en torno a los 33-35 grados”, comentó el experto.

A pesar de lo inusual que pueda resultar para algunas personas este evento climatológico, la verdad es que suele ser habitual en regiones como la del Biobío. “Este tipo de fenómenos no es tan recurrente pero es un fenómeno que indudablemente se da en la zona centro sur del país. No es la primera vez donde vamos a registrar temperaturas que están en torno a los 40 grados, como es el caso de la región del Biobío. No pasa todos los años, pero es un fenómeno que ocurre y que es parte de nuestra climatología”, aseguró Torres.

¿EFECTO INVERNADERO, CAMBIO CLIMÁTICO O CALENTAMIENTO GLOBAL?

Para resolver esta interrogante el meteorólogo planteó que: “Hay que aprender a distinguir entre estos términos (…) El efecto invernadero es un efecto que se da por gases y tiene orígenes naturales y antropomórficos, como es el caso del planeta con el aumento del CO2, lo que genera, en consecuencia, el aumento de la temperatura”

“El cambio climático, por su parte, tiene que ver con la variación de los climas y de las características de ellos en determinadas épocas del transcurso de la historia. Esto puede ocurrir con una tendencia tanto al calentamiento, como al enfriamiento (…) Lo que estamos experimentando ahora es un calentamiento global, que es un fenómeno que sucede a grandes escalas de tiempo”, complementó.

En cuanto al fenómeno que se avecina en los siguientes días, Torres explicó que “es producto de un evento asociado a una circulación ciclónica, que puede durar entre tres a cinco días, el cual se ha registrado anteriormente y se seguirá registrando (…) Con el calentamiento global este tipo de fenómenos pueden llegar a ser mucho más intensos y más frecuentes”.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

Para el experto es difícil conocer a ciencia cierta si esta será la tónica en lo que queda del verano, “ya que no se descarta que desde febrero pueda comenzar a hacer frío, o que sea el mes más cálido de la historia. Solo una vez que terminado el mes, podremos obtener conclusiones comparando 2023 con los registros anteriores (…) Tampoco se puede descartar que vayan a ocurrir nuevas olas de calor o eventos de altas temperaturas para lo que queda de febrero, marzo e incluso hasta abril”.

Por lo mismo es que la comunidad debe estar preparada y tomar precauciones ante la llegada del calor. “La estandarización de la medición se considera con un termómetro a la sombra. Evidentemente bajo los rayos del sol directo, esta temperatura es mucho más alta. Estamos hablando de que inclusive podría llegar a haber una diferencia de diez grados, cuando comparamos un termómetro que está bajo sombra, versus uno que está al sol directo”, aseguró.

A raíz de esto, es importante “mantenerse hidratado tomando suficiente agua, resguardarse a la sombra y no salir al sol en horas de mayor calentamiento, es decir, entre las 11.00 y las 17.00 horas”.

Por último, Cristóbal Torres señaló a los dueños de mascotas, a estar atentos a su bienestar durante esta ola de calor. “Me ha tocado presenciar personas paseando a perritos durante la hora punta, y es cuando el pavimento se encuentra más insoportable producto de las altas temperaturas. El llamado es a ser conscientes y cuidarnos todos de este fenómeno”, concluyó.

