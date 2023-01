Estudio revela que Biobío concentra el mayor porcentaje de personas en tratamiento de cáncer

La Fundación Arturo López Pérez, institución sin fines de lucro que busca otorgar a las personas acceso oportuno a un tratamiento integral en un Centro Oncológico, dio a conocer un estudio llamado ‘Panorama social de los enfermos de cáncer, Chile – 2020’, el cual entregó estadísticas sobre la situación de los pacientes que padecen esta patología en el país, construidas a partir de la Encuesta Casen.

Dentro de los resultados más relevantes, destaca que cerca de 200.000 personas se encontraban en tratamiento por esta patología en 2020, lo que corresponde al 1,02 % de la población chilena. De este porcentaje se desprende que las regiones con la mayor cantidad de pacientes fueron Biobío, Antofagasta, Ñuble y Magallanes.

Por otra parte, las cifras muestran que la tasa de mujeres en tratamiento por cáncer es mucho más alta que la de hombres, concordando con una tasa de alrededor de un 40 % más alta. A su vez, entre los pacientes tratados el 55,2 % se identifica como jefe de hogar, y el 26,1% como esposo/a o pareja del jefe de hogar.

“EL CÁNCER NO ES SINÓNIMO DE MUERTE”

Es en ese contexto que el equipo de prensa de diario La Tribuna se contactó con Myriam Quezada, ex concejala de la comuna de Los Ángeles, quien contó parte de su experiencia vivida cuando tuvo que someterse a tratamiento por cáncer en 2018, mismo año en que se encontraba en su último periodo como autoridad comunal.

Myriam, según comentó, a raíz de su trabajo como presidenta de la Comisión de Salud el tema del cáncer nunca fue ajeno para ella. Sin embargo, recibir un diagnóstico no deja de ser desconcertante: “El municipio siempre en sus planes anuales contemplaba el programa de prevención y la realización de campañas de sensibilización a la comunidad. Por lo mismo era consciente de que debía realizarme exámenes de rutina en forma periódica”.

“Durante una de las evaluaciones me detectaron un tumor. Cuando se me informó el resultado, acudí a mi médico tratante y ella me derivó a la Fundación Arturo López Pérez. Luego me realizaron una batería de exámenes para confirmar el diagnóstico, y, lamentablemente, era cáncer. Al menos se detectó a tiempo y, por lo mismo, había expectativas de que el tratamiento iba a ser positivo”, prosiguió la entrevistada.

El tratamiento tuvo a la ex concejala viajando constantemente a Santiago durante todo el 2019, año en el que pasó por todas las etapas de la enfermedad: “Esta enfermedad es compleja, ya que afecta tanto al paciente como a la familia. Llega un minuto en que te das cuenta de lo duro que es el tratamiento, particularmente la quimioterapia. Yo pasé por el periodo por el que pasan muchas mujeres en que, prácticamente, no puedes caminar, se te van todas las energías”.

“Cada caso es distinto, porque las enfermedades son muy personales, pero, no hay dudas de que lo peor que se puede hacer es enfrentar las cosas de forma negativa. Hay que tener expectativas y esperanzas, la tecnología hoy en día está permitiendo revertir la situación del cáncer y a mi juicio, actualmente, el cáncer no es sinónimo de muerte”, complementó.

Asimismo, Myriam reconoce que siempre se ha caracterizado por tener una visión optimista de las cosas, lo que fue fundamental durante el proceso de recuperación. “Esto también depende de la fortaleza de cada persona, pero uno tiene que, en lo ideal, afrontar los problemas con mucha fuerza y optimismo (…) Siempre tuve una postura muy fuerte y férrea de que este problema lo iba a resolver, en ello fue fundamental el apoyo de mi familia”, confesó la entrevistada.

Por último, durante la entrevista Myriam no quiso pasar por alto la oportunidad de hacer un llamado a la prevención y detección oportuna del cáncer: “En la medida en que toda la institucionalidad pública y privada incentive campañas de sensibilización vamos a poder ir controlando un poco esta situación e ir bajando los indicadores (…) Hay que tener la responsabilidad y la preocupación de realizar, a lo menos cada dos años, una mamografía”.

