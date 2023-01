Extensión horaria y ambulatorización quirúrgica permite avanzar en el plan de resolución de lista de espera

Producto de la pandemia muchas prestaciones de salud tuvieron que ser suspendidas y el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de la comuna de Los Ángeles se aboco principalmente en dar atención a la población afectada por el virus Covid-19.

Tras el levantamiento de las medidas sanitarias y la reactivación clínica, el Ministerio de Salud se enfocó en reactivar la red de salud y retomar los cuidados postergados. Así es como en el ámbito quirúrgico y de primeras consultas se genera una estrategia de resolución de listas espera, con el objetivo de aumentar la producción quirúrgica y reducir los tiempos de espera.

En este sentido el Director Subrogante del Servicio de Salud Biobío Manuel Herbage indicó que “a contar del año pasado comenzó una estrategia que se desarrolló con fondos extraordinarios para disminuir las listas de esperas, la que se inició en el mes de octubre”.

El director (s) agregó además “que esta estrategia continua el año 2023 fortaleciendo el uso de pabellones durante el horario institucional y además extraordinariamente en extensión horaria, trabajando los días sábados y domingos”.

La red asistencial, tanto local, como nacional está trabajando en extensión horaria, siendo esta estrategia uno de los pilares para la resolución de lista de espera, como da cuenta la usuaria Sandra Sandoval Leal, oriunda de la comuna de Nacimiento quien llevaba 5 años esperando ser citada para realizar su intervención quirúrgica.

“Cuando me llamaron sentí felicidad porque uno lo único que quiere es que le saquen el problema que uno tiene, además la zona donde yo tengo este lipoma es complicada para mí era doloroso complicado, me molestaba ya lo único que quería era llegar al hospital. Me llamo la atención que me citaran un día sábado, pero lo encuentro bueno porque así uno anda más relajado”, Sentenció la usuaria que este sábado resolvió su problema en el Centro de Salud Agelino.

En el Complejo Asistencial durante el periodo de octubre a diciembre del 2022 a través de este plan se realizaron más de mil 700 intervenciones quirúrgicas, así lo dio a conocer el director, Rene Lopetegui, quien señaló que “gracias a los recursos entregados por el Ministerio de Salud se han logrado realizar más de mil 700 cirugías desde el mes de octubre al 31 de diciembre del año recién pasado. Eso con el esfuerzo y apoyo de todos nuestros funcionaros que trabajando fuera de horario, días sábados y domingos han generado esta producción que es muy importante para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios”.

Así es como se desarrolla y continua este plan de resolución de lista de espera que este fin de semana beneficio a más de 40 usuarios de la provincia de Biobío en especialidades como oftalmología, dermatología, urología, otorrino, cirugía general, entro otras.

REVISA TAMBIÉN: