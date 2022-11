Experto se refiere a las nuevas vacunas inhalables contra el Covid-19

Foto de cottonbro studio: https://www.pexels.com/es-es/foto/cara-retrato-nino-mascara-6202735/

Junto con el desarrollo del SARS-CoV-2, conocido como el coronavirus, y sus variantes, se han generado nuevas estrategias y tratamientos para enfrentar su diseminación por el mundo. Es así como algunos países han optado por la aplicación de vacunas de mucosa o inhalables en la población, a modo de evitar cuadros graves de la enfermedad.

Al respecto, diario La Tribuna conversó con Claudio Figueroa, bioquímico, doctor en Ciencias Biológicas, y académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, para conocer detalles de esta nueva herramienta para combatir el Covid-19.

FUNCIONAMIENTO DE LAS VACUNAS

De acuerdo con el profesional, las vacunas funcionan en la manera que se estimulan componentes del sistema inmunológico con el objetivo de que dicho componentes generen mecanismos que puedan responder ante la llegada de un nuevo patógeno desde el exterior. “En todas las puertas de entrada del cuerpo humano, llámese nariz, boca, recto, hay tejido inmune que producen la denominada inmunidad local”, la cual cumple con el rol de impedir la entrada de agentes externos.

“En el caso de la vacuna inhalable, entrega información a través de componentes en la zona nasal para que se logre la inmunidad contra el SARS-CoV-2. Posteriormente se sintetizan los componentes, principalmente anticuerpos. Entonces cuando este virus llega y uno lo inhala por vías respiratorias, el hecho de que en las secreciones de las mucosas estén los anticuerpos funcionan como un mecanismo de atrape”, explicó.

Una de las ventajas de esta vacuna inhalable que nombró Figueroa es la facilidad de la aplicación, ya que no se necesita personal especializado para el proceso de inoculación. No obstante, a pesar de que su uso contra enfermedades respiratorias no es algo nuevo, no es tan masificada “por temas de costo”.

OTRAS FORMAS DE INMUNIZACIÓN

Según el especialista: “El sistema inmunológico es una gran carretera. Ejemplo de ello es que nos colocan una vacuna en el brazo y se encuentra la inmunidad en la nariz”. Por lo mismo existen otros métodos conocidos por la ciencia para preparar al cuerpo humano ante determinados agentes.

“Algunas otras opciones son las vacunas orales donde la inmunidad se genera a nivel gastrointestinal, un ejemplo es la vacuna de la poliomielitis antigua que que era aplicada a través de la boca. Otros casos, mucho más escasos, han sido vacunación a través de supositorios o intravaginales”, detalló.

UN MENSAJE A LA COMUNIDAD

En consideración del actual proceso de vacunación que se ha implementado en el país por parte de las autoridades, el profesional aseguró que la inyección es uno de los métodos más eficientes. No obstante “es importante transmitir a la población que la vacunación es una herramienta de varias que uno tiene que aplicar para poder evitar las infecciones. Recordando que el objetivo principal de las vacunas no es evitar las infecciones, sino evitar la sintomatología más grave”, declaró..

“Si uno quisiera ver qué mecanismo considerar para evitar la propagación del virus, el uso de mascarilla es lo mejor. Se evidenció en el aumento de enfermedades respiratorias luego de que el cubreboca dejó de ser obligatorio”, complementó.

A su vez, el entrevistado no pasó por alto la flexibilización de medidas sanitarias que fue implementada el 01 de octubre de este año, destacando que la vacuna es complementaria al distanciamiento social, el uso de mascarilla y la restricción de aforos. Herramientas pensadas para evitar los contagios por coronavirus entre la ciudadanía.

Por último, Claudio Figueroa dejó un mensaje a la comunidad: “Recordar e incentivar a la población a que vaya a vacunarse. Lo que hemos logrado hasta ahora ha sido gracias a todo el esfuerzo que colocaron millones de chilenos, vacunándose, acatando las medidas de prevención, y gracias a eso hemos logrado el actual grado de libertad, el mismo que debemos cuidar siguiendo con los cuidados para evitar un retroceso”.

