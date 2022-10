En paciente de Negrete se realiza primer bypass coronario en hospital de Los Ángeles

Cuando Juan Carlos Castillo sintió un dolor agudo en el pecho, supo inmediatamente que algo no estaba bien. A sus 59 años, ese hombre residente en un sector rural de Negrete, concurrió al hospital de Nacimiento.

Las noticias no eran halagüeñas. Rápidamente fue derivado rápidamente al Complejo Asistencial “Doctor Víctor Ríos Ruiz” el pasado 21 de septiembre. ¿El diagnóstico? Una enfermedad aterosclerótica coronaria, es decir, tenía grasas y colesterol en las paredes de las arterias. Había que realizar una compleja intervención quirúrgica para salvarle la vida.

Lo que Juan Carlos Castillo no sabría es que él fue el primer paciente que era sometido a un by pass coronario en el recinto asistencial local, un hito en la historia de la medicina a nivel provincial. Antes, los pacientes no tenían más opción que trasladarse a Concepción para llevar la delicada operación, sin tener la certeza de una respuesta pronta, especialmente por la disponibilidad de pabellón.

El procedimiento fue realizado por un equipo de profesionales de la salud del hospital de Los Ángeles que debieron intervenirlo por más de cinco horas para mejorarle su estado de salud.

Antes de entrar a pabellón, el paciente dijo tener “plena certeza que los facultativos que me van a intervenir son los mejores, y la infraestructura del hospital es de alta calidad. Es como estar en una clínica, así que, que más le puedo pedir a Dios. Mi familia está conmigo, han venido a verme, así que todo bien”.

Juan Carlos salió en óptimas condiciones del procedimiento y se recupera en la UCI Cardiológica del hospital local donde, incluso, ya recibió alimentación, se encuentra de buen ánimo y puede recibir visitas.

Como el Complejo Asistencial “Doctor Víctor Ríos Ruiz” ya cuenta con infraestructura y el recurso humano, se vislumbró la opción de convocar al equipo cardíaco del hospital regional para resolver la necesidad local.

Así lo detalló el doctor Carlos Castillo, jefe del Centro de Costo de Cardiología: “Esto nace de la buena y fluida relación con nuestro centro de derivación que es el hospital Guillermo Grant Benavente en lo que respecta a la cirugía cardiaca. También surge de la necesidad obvia e imperante que hay muchos pacientes que requieren cirugías de este tipo y la verdad, que pese al alto volumen de Concepción para resolver estos pacientes, siempre queda un delta que afecta a usuarios con largos tiempos de espera”.

Considerando que se trata de un gran hito para la provincia, el director del Servicio de Salud Biobío, Fernando Vergara, hizo ver que “en Concepción no tienen disponibilidad de quirófano todos los días, por lo que cuando no estén operando allá, vendrán para acá, y eso es una ayuda y un paso trascendente para la macro red sur”.

Por su parte el director (s) del Complejo Asistencial, Felipe Silva, agradeció a los profesionales que viajaron “por darnos la posibilidad de capacitar a nuestro personal, de coordinar junto con ellos esta cirugía, por habernos enseñado muchas de las cosas que este jueves se realizaron. Gracias también al equipo local de cardiología. Estamos realmente orgullosos de que vamos a poder seguir desarrollando medicina de alta complejidad en nuestro hospital, con los equipos que hoy tenemos, y con todas las ganas de avanzar en los cuidados postergados de nuestros pacientes”.

El doctor Roger Ortega, jefe del Centro de Costo de Pabellón, aseguró que “esta operación es mérito y trabajo de una labor mancomunada de varios servicios del hospital, liderado por la unidad coronaria que vio la necesidad de dar soluciones a nuestros pacientes que tenían un alto tiempo de espera, por lo tanto es un trabajo realizado en conjunto, por los directivos del hospital, la jefatura de la Unidad Coronaria y con el apoyo invaluable del hospital regional de Concepción quienes son los que efectuaron está cirugía”, subrayó.

Para Gianpaolo Cecioni, anestesista del pabellón del Hospital Regional de Concepción y parte del equipo cardiovascular que viajó, catalogó lo vivido como “una excelente experiencia porque yo me formé como interno en estos pabellones, y es un agrado volver a realizar esta cirugía. Ha funcionado todo excelente, han tenido todo lo que hemos pedido, falta algo lo van a buscar, la verdad ha sido bien agradable trabajar en los pabellones de Los Ángeles. Estamos hablando el mismo idioma, a pesar de que nunca han hecho la cirugía, están al tanto, están todos interesados, así que la verdad es un agrado”.

DATO

En 2021 fueron derivados a Concepción 70 pacientes para bypass coronario, y en el 2022 ya van 42. De ahí la importancia de preparar a los equipos clínicos locales en esta área, a fin de resolver dicha necesidad de los usuarios y usuarias del Complejo Asistencial de Los Ángeles.