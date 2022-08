Fotografía cedida.

La convicción personal, el amor hacia el hijo o hija, la paciencia y el apoyo integral son las claves para conseguir una lactancia materna exitosa, según concordaron las madres que se encuentran en este proceso y que en la Semana Mundial de la Lactancia Materna fueron premiadas por el Cecosf Los Carrera de Los Ángeles, por la constancia y dedicación demostradas para alcanzar este loable objetivo.

En el recinto dependiente del Cesfam Sur Dr. Pablo Murúa Barbenza, Margarita Valdebenito –acompañada por su hermana Magdalena- indicó que su familiar fue madre antes que ella, por lo cual ha podido ayudarla y entregarle valiosos consejos, su experiencia amamantando a Renato ha sido feliz.

“Ha sido muy bueno, me acostumbré al tiro a que se pegara al pecho y todo bien, está bien grandecito a los tres meses”, resumió.

En similares términos Leslie Ramírez, mamá de la pequeña Anyaly, destacó que no ha tenido mayores dificultades para alimentar a su hija, solo pequeños contratiempos que ha aprendido a superar. Destacó, por otra parte, la preocupación del equipo que la atiende.

“Yo estoy acá en Los Ángeles hace cinco años, la verdad es que estoy sola, así que las chiquillas han sido un amor, siempre preocupadas, siempre que vengo acá me han recibido muy bien, así que gracias a ellas que también han sido un apoyo, aunque no he tenido que recurrir a algo en específico porque no he tenido problemas. Pero sí ellas han brindado todo el apoyo que he necesitado, en cualquier momento”, contó.

RESPALDO PROFESIONAL

Caren Acuña, nutricionista del Cesfam Sur, recordó que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la entrega de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses como mínimo y, complementada con otros alimentos, hasta al menos los dos años del bebé.

“Tenemos la prestación de las consultas de lactancia a todas las madres –al 100 por ciento de las madres que tienen niños menores de un mes- y la clínica de lactancia, que es la prestación cuando alguna mamá tiene alguna dificultad, ya sea grieta, mastitis, que la guagua no succiona; entonces, eso ayuda a que no entreguen fórmula láctea a temprana edad y aumenten los riesgos del lactante”, aseveró.

La profesional agregó que en el centro de salud familiar existe un comité y otras instancias relacionadas con la temática en las cuales las usuarias pueden participar, resolver sus dudas y recibir asistencia.

Para mayor información recomendó llamar al 43-2332150 o al 43-2332151, o bien escribir a nutricarenacuna@gmail.com.

