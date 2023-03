Directora de Centro Médico Integral: “lo más importante es y será otorgar calidad de atención a los pacientes”

Atención de calidad a los pacientes. Esa es la premisa y el compromiso permanente del Centro Médico Integral que se encuentra ubicado en la avenida Ricardo Vicuña, a la altura del número 536, a pasos del radio céntrico de la ciudad de Los Ángeles.

Así lo explica la doctora Maricel Muñoz, cirujana de mama y asesora genética oncológica, quien también es directora médica Centro Médico Integral. “Siento una gran responsabilidad para que esto funcione y funcione muy bien porque lo más importante es y será otorgarle una calidad de atención a los pacientes”, precisó.

“Soy médico porque me gusta atender bien a la gente. Por lo mismo, el sello que queremos impregnar es que no haya necesariamente lucro. Que sea una atención abierta a la comunidad, que se atiende no por número, sino por calidad, por lo que necesita el paciente”, recalcó la profesional.

Según la doctora Muñoz, ese compromiso en la calidad de la atención – que viene de su formación familiar – se demuestra en “poner atención en todos los detalles, desde aspectos tan importantes como la amabilidad en el trato y en los pocos tiempos de espera, la entrega de los resultados de los exámenes dentro del mismo día hasta situaciones como la mantención de la limpieza, la colocación de una señalética que sea útil para los pacientes, entre otros”.

La idea, añadió, “es impulsar un establecimiento de salud de forma integral, es decir, que está pensado para la familia completa”. Sumado a esto, se cuenta con un equipo médico dedicado a la patología mamaria que está integrado por la propia cirujana mastóloga, ginecólogo, matrona, psicóloga y nutricionista.

Dicho equipo médico seguirá promoviendo el novedoso programa “Una Aréola para ti”, iniciativa impulsada por la propia doctora Maricel Muñoz, que a través de un procedimiento quirúrgico, busca no sólo el mejoramiento estético de las mujeres sometidas a cirugía de mamas, sino la recuperación de las pacientes desde el punto de vista psicológico.

Dicho programa funcionará en paralelo a una fundación llamada “Vuelve Mujer”, que acaba de tener su respectiva personalidad jurídica, que agrupa a pacientes con patología mamaria de la provincia de Biobío, quienes tendrán una serie de beneficios que “por motivos de tiempo y espacios que no son ofrecidos por el servicio público.

La fundación “se llama así porque queremos que vuelva esa mujer que perdió su autoestima, su femeneidad, que no se siente mujer, que no puede insertarse en la sociedad.

PLANES FUTUROS

A futuro contaremos con exámenes de imágenes y tratamientos exclusivos para pacientes con cáncer de mama.

“Nuestra idea es que la mujer que venga al centro médico se atienda con todo lo que necesita, sin tener que ir a otros lugares. Sabemos que hay mujeres que tienen problemas de desplazamiento y así las queremos ayudar”, recalcó la profesional.

DATOS ÚTILES

“Sé que la comunidad angelina se verá beneficiada. Es un proyecto único e innovador en la provincia de Biobío”.

Dirección:

Avenida Ricardo Vicuña 536, Los Ángeles

(Estacionamiento para pacientes)

Horario de atención:

De lunes a viernes

8 a 20 horas,

Sábados

9 a 13 horas

Teléfonos

432-319817, 432-214930, 9-32174818

Laboratorio: 432-210315