Inacap sella compromisos con territorios y gremios productivos de Biobío

La vinculación del instituto de formación técnico profesional con los sectores productivos, municipios y organismos sociales ayuda a la comunidad y genera mejores oportunidades para los alumnos.

El rector de Inacap, Lucas Palacios, de visita en Los Ángeles, valoró, en una actividad de vinculación con el medio, donde participaron representantes de distintos rubros productivos locales, la propuesta de convertirse en un actor relevante en el territorio de Los Ángeles y Biobío, a través de la formación de técnicos-profesionales que aporten en el desarrollo de los territorios del país donde se desenvuelven laboralmente.

En entrevista con diario La Tribuna afrmó que “la vinculación con el medio es fundamental para Inacap. De hecho estamos iniciando el proceso de acreditación, donde estamos incorporando a la docencia de pregrado y desarrollo institucional este ítem”. Lo anterior se da debido a que “Inacap tiene una injerencia muy importante en las distintas comunidades donde están emplazadas sus 28 sedes. Tenemos 100.000 alumnos, de los cuales más del 70% estudia con gratuidad y del resto, el 60% estudia con beca. El 88% de nuestros alumnos estudia con gratuidad y beca, siendo un trampolín de movilidad social”, explicó el encargado de la casa de estudios. Palacios destacó a su vez “la vinculación de Inacap con los sectores productivos, públicos y privados, gremios, municipios y los distintos organismos de la sociedad. Esto bajo el precepto de que mientras mejor vinculados estemos con la comunidad mejores oportunidades van a tener nuestros alumnos”.

INACAP Y SU APORTE AL DESARROLLO TERRITORIAL

“Queremos estar abiertos a la comunidad y ser un actor relevante en la vida de la comunidad”, indicó el vocero del centro de formación técnica. Lucas Palacios observó a su vez, la importancia de “la innovación y el emprendimiento, que son parte fundamental de la educación que tienen que tener nuestros alumnos. Ambas son actitudes para resolver problemas e implementar nuevas soluciones en donde sea que se desarrollen nuestros ex alumnos”. “Nuestro país tiene distintas vocaciones productivas. Cada región o ciudad tiene sus particularidades. Esta región y Los Ángeles es muy distinta a otras del norte o del extremo austral. Nuestros planes de estudio y nuestra vinculación con el medio tiene que tener esa diferenciación”, analizó el rector de Inacap.

Palacios contó que “en esta sede hemos tenido una reunión con representantes del sector público y privado de los rubros energético, forestal, turismo y servicios, gastronómico, del sector agrícola y del comercio, que son los puntales productivos de la región”.

“La misión de Inacap es formar con excelencia y compromiso personas íntegras para transformar el mundo. No es suficiente entregar herramientas técnicas, por muy innovadoras que sean, si no complementamos la educación con habilidades blandas”, indicó. Lucas Palacios ejemplificó mediante “la capacidad de trabajar en equipo, respetar a un jefe, llegar a la hora y finalmente formar parte de un equipo de trabajo, ya sea de una empresa o de un emprendimiento”. “Solamente trabajando en equipo e integrándonos bien a los territorios es como podemos generar las transformaciones que necesita nuestro país”, dijo el rector. Sobre la sede de Los Ángeles, el vocero del centro formativo destacó el que esta ha sido “activa, con muy buen ambiente, un equipo de alumnos activo, que generan actividades extracurriculares. En reuniones con los docentes y los administrativos he visto un espíritu emprendedor, de sacar adelante un proyecto relevante para toda la región”.

IMPULSAN MOVILIDAD SOCIAL CON FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

“El mensaje fundamental para los alumnos es que se identifiquen con un proyecto transformador y necesario para el país. Durante mucho tiempo se fue creando la imagen de que Chile necesitaba universitarios, pero lo que más necesita son personas íntegras que tengan una formación técnico-profesional”, observó el rector. El vocero de Inacap agregó que “Inacap es la clave para lograr ese objetivo. Para generar la movilidad social y productividad que nuestro país necesita y para generar personas que se realicen en sus lugares de trabajo”. En relación a su reciente nombramiento como rector, reconoció que “me gustaría ser valorado como un rector al servicio de la innovación y la capacidad emprendedora que tengan las sedes. Es ahí donde se da la relación con los alumnos y docentes”. “Me he planteado ser un facilitador para que las sedes puedan sacar adelante sus proyectos e implementar las soluciones que requiere cada uno de los territorios donde están emplazados”, aseguró Palacios.