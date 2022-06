Lucy Gómez y Constructora San Agustín ganaron el premio Mujer Construye de CChC

El premio fue entregado en el Desayuno Anual de la Construcción, actividad que cierra la Semana de la Construcción 2022 y que contó con la presencia del presidente nacional de CChC, Antonio Errázuriz, y el Presidente de la República, Gabriel Boric.

La albañil Lucy Gómez y la Constructora San Agustín, ambas de Los Ángeles, resultaron ganadoras del premio Mujer Construye que organizó la Cámara Chilena de la Construcción para fomentar y destacar el trabajo femenino en el sector.

En el contexto de la Semana de la Construcción, que organiza el gremio a nivel nacional en Santiago, el jurado del premio destacó el aporte de Lucy Gómez a la construcción junto con su capacidad y espíritu de superación, el que demostró al volver a una obra luego de sufrir un episodio que cambió su vida para siempre.

Por su parte, Constructora San Agustín, dirigida y representada por Carlos Escalona, fue reconocida a nivel nacional por la política concreta en materia de inclusión femenina. Actualmente, la constructora está desarrollando un conjunto habitacional en el cual se desempeñan 18 mujeres, un número totalmente fuera de lo común en la construcción en Biobío.

“Estamos felices porque una empresa socia nuestra recibió este reconocimiento y también una trabajadora esforzada, con una tremenda historia detrás, que fue capaz de levantarse después de todo lo que ella vivió”, declaró la presidenta de CChC Los Ángeles, Marcela Melo.

“Me siento muy bien. Yo pensé que mi cuerpo iba a actuar de otra manera, pero no. Estoy muy tranquila”, expresó con alegría Lucy Gómez tras recibir el premio de las manos del Presidente de la República, Gabriel Boric.

“Significa mucho para mí. Mi empresa no se compara con otra, lo siento en el corazón. Me siento contenta y orgullosa de los jefes que me ayudaron. Feliz de estar en el rubro de la construcción”, añadió la albañil.

Por su parte, Carlos Escalona, gerente de la Constructora San Agustín, que también recibió un galardón por el aporte a la inclusión femenina, expresó estar “súper feliz y emocionado”.

“Este premio lo consiguió la Lucy, ella es parte importante de esto. Nosotros solamente visualizamos la tremenda importancia de la mujer dentro de nuestra obra, el tremendo aporte que ellas hacen, que nos ha ayudado a solucionar el tema de la necesidad de contar con mano de obra especializada”, añadió Carlos Escalona.

“Estamos felices por todas las empresas socias de Los Ángeles. De alguna manera todos nos sentimos representados por este premio. Es un reconocimiento que fortalece a nuestra delegación”, completó.

Para concluir, la presidenta Marcela Melo valoró el premio y destacó la labor que están haciendo las empresas socias de Los Ángeles en esta materia. “Estamos haciendo la pega muy bien, fuimos una de las ganadoras dentro de las 18 cámaras regionales del país. Eso nos da mucha energía para seguir trabajando por el gremio”, expresó.