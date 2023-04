Esta tarde, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, presentó en Ninhue, Región de Ñuble, el Plan de Reconstrucción para las zonas afectadas por los incendios forestales registrados el verano recién pasado.

“(El Plan) busca entregar seguridad, dignidad y también esperanza a todas las comunidades afectadas. Para eso, este plan que le hemos entregado recién a las autoridades regionales, a los gobernadores en una reunión que tuvimos en la localidad de Ninhue, contiene 36 medidas distribuidas en cinco ejes necesarios para lograr una recuperación integral en todo el territorio afectado, con recursos frescos que no son reasignaciones de sacar de un bolsillo para poner en el otro, sino que son recursos que antes no estaban destinados para esto y ahora están destinados para esto. Eso, también, es importante para que los alcaldes y, también, los Gobiernos Regionales sepan que no les estamos sacando con una mano para ponerles en la otra”, detalló el mandatario.

Las 36 medidas contemplan con una inversión que supera los 229 mil millones de pesos y están divididas en cinco ejes: Habitabilidad; Apoyo Psicosocial; Reactivación Productiva; Infraestructura Habilitante; Territorio y Sustentabilidad.

“Esta emergencia, como les decía, nos motiva no solamente a recuperar lo perdido, sino a crear nuevas oportunidades porque oportunidades hay muchas en nuestra tierra y tenemos que saber aprovecharlas”, dijo Boric.

El Plan de Reconstrucción tiene un sello descentralizador, asignando en su diseño y ejecución un rol relevante a los Gobiernos regionales y locales. Los territorios afectados por los incendios serán declarados Zonas en Desarrollo y serán objeto de un Plan de Inversiones, liderado por los respectivos gobiernos regionales.

Además, promueve la colaboración y complementariedad entre los distintos actores y sectores: el sector privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional están convocados a participar de esta nueva etapa del proceso de reconstrucción.

El Presidente agregó que “la palabra “reconstrucción” ha sido parte de nuestra historia, pero cuando hablamos de viviendas quemadas, cuando hablamos de escuelas destruidas, de grandes cifras tenemos que recordar permanentemente que detrás de todo eso hay personas, hay recuerdos, hay memorias, hay cariños y, sobre todo, hay familias que están viviendo momentos difíciles”.

Durante la actividad donde el mandatario entrego los detalles estuvo acompañado por el alcalde de Ninhue, Luis Molina Melo, los gobernadores de Ñuble, Óscar Crisostomo; del Biobío, Rodrigo Díaz; y de La Araucanía, Luciano Rivas. Además de la ministra de Defensa, Maya Fernández; los ministros de Economía, Nicolás Grau; de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; y de Agricultura, Esteban Valenzuela. Además de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales y la delegada de Reconstrucción, Paulina Saball.