Anuncian voto a favor de “Ley Naín-Retamal”

El senador UDI por Biobío, Enrique Van Rysselberghe, anunció que votará a favor del proyecto conocido como “Ley Naín-Retamal”, que fusiona dos iniciativas que buscan entregar mayores facultades a Carabineros para usar sus armas de fuego y aumentar las penas a quienes agredan a funcionarios policiales.

“Votaremos la Ley Naín-Retamal a favor, porque consideramos necesario dar, a la máxima brevedad posible, la protección y garantías jurídicas necesarias para que nuestras policías puedan cumplir a cabalidad su labor de prevención y persecución de los delitos, mejorando así la percepción de inseguridad que hoy tiene acorralada a la sociedad chilena”, afirmó el parlamentario.

Respecto de las indicaciones presentadas por el Gobierno, afirmó que “tienen varios vacíos que no ayudan a mejorar esta ley. Un ejemplo es que todas éstas hacen referencia sólo a la vida e integridad física del policía, dejando fuera de la hipótesis el actuar en defensa de terceros. Es decir, si un carabinero acude a un procedimiento y un civil es amenazado por un delincuente con un arma de fuego, ese carabinero no podrá hacer uso de su arma de servicio en defensa de la víctima, lo cual pareciera no tener mucho sentido”, advirtió.