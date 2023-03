Solicitan pensiones de gracia para los hijos de carabinero fallecido en Concepción

Durante este jueves y de manera unánime, el Senado aprobó la iniciativa legal que busca aplicar las penas más altas a quienes porten armas de fuego o artefactos explosivos en lugares de alta afluencia de público, por lo que la iniciativa debe cumplir un tercer trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas. Lo anterior, luego que se incluyeran cambios, al sumar al proyecto de ley, recintos como centros de educación, salud, estaciones de buses, y todo medio de transporte de carga o personas.

En el marco del debate legislativo, representantes de Biobío solicitaron una pensión de gracia para los hijos del suboficial mayor, Alex Salazar, quien falleció en un procedimiento policial de fiscalización en Concepción.

DETALLES DEL PROYECTO DE LEY

Según se dio a conocer, el proyecto establece que, en los casos en que una persona porte armas en lugares de alta concurrencia de personas, las sanciones aplicables excluirán la sanción más baja, por lo que la pena mínima partirá en los cuatro años y un día.

En lo fundamental, el proyecto señala que si los delitos de porte de armas o artefactos se cometen en lugares altamente concurridos “tales como, la vía pública, edificios públicos o de libre acceso al público, establecimientos educacionales públicos o privados, centros de salud públicos o privados ferias libres, mercados, centros comerciales, eventos deportivos o espectáculos, o dentro de medios de transporte público, instalaciones sanitarias, de almacenamiento o transporte de combustibles, de instalaciones de distribución o generación de energía eléctrica, portuarias, aeropuertos o estaciones ferroviarias, incluyendo las de trenes subterráneos, estaciones de buses y, en general, todo medio de transporte de carga o personas u otros lugares semejantes, se impondrá al responsable la pena señalada al delito con exclusión de su grado mínimo, si ella consta de dos o más grados, o de su mitad inferior, si la pena es de un grado de una divisible”.

SOLICITUD DE PENSIÓN DE GRACIA

En su intervención en la Sala, el senador por la región del Biobío Enrique Van Rysselberghe comenzó saludando a los familiares de la fallecida suboficial mayor, Rita Olivares

quien perdió la vida el pasado domingo en Quilpué, durante un procedimiento policial, y a los familiares del suboficial mayor Alex Salazar, quien murió tras ser atropellado en la ciudad de Concepción, en medio de una fiscalización.

En este caso manifestó que “quiero reiterar en esta sala, la solicitud que realicé al Gobierno, en la persona del señor subsecretario del Interior, de entregar una pensión de gracia a las dos hijas del suboficial mayor Salazar, de siete y 13 años, de manera de garantizar su mantención, formación y estudios, como una forma de reconocimiento del Estado al sacrificio de su padre por el bien de toda la sociedad chilena”.

Junto con lo anterior, profundizó en las iniciativas legales relacionadas con seguridad pública, donde expresó que “la primera de ellas relacionada a un cambio en la Ley de Control de Armas, con el objetivo de reforzar el combate contra el uso no autorizado de armas de fuego, castigando con mayor severidad a quienes, en lugares en los que haya un gran número de personas, tales como centros de salud, establecimientos educacionales, públicos o privados, calles de alto tráfico, estadios deportivos, conciertos, centros comerciales, ferias libres, estaciones de buses y todo centro de transporte y carga, u otros, porten armas u otros elementos prohibidos sin la autorización correspondiente”.

“EL PAÍS VIVIÓ UN NUEVO ESTALLIDO SOCIAL”

Junto con ello, el senador Van Rysselberghe sostuvo que “hoy resulta tan simple y de toda lógica para cualquier persona, hace un tiempo atrás no llamaba la atención de nadie y era tema de agrias disputas y debates legales entre juristas, políticos e, incluso, ciudadanos comunes y corrientes. Incluso hay quienes llegaron a decir que estas iniciativas no eran necesarias, que respondían a un “populismo penal” que algunos querían imponer en este país. Sin embargo, hoy el escenario cambió, y lo más probable, es que los proyectos puestos hoy en tabla sean aprobados por una amplia mayoría”, expresó. En este punto, enfatizó que “lo que cambió es que el fin de semana pasado, el país vivió un nuevo estallido social, cuyo detonante fue la muerte de la suboficial mayor Rita Olivares en Quilpué. La sociedad chilena, cansada de una crisis de seguridad que desde hace años azota a nuestro país, y con mayor fuerza estos últimos meses, se cansó y este fin de semana levantó la voz y dijo no más”.