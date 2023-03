Demolición de “narco-casas” sigue generando ronchas en el Gobierno

El 9 de febrero de este año se dio inició a la Política de Recuperación de Barrios de la Municipalidad de La Florida, acciones encabezadas por el alcalde Rodolfo Carter, que alcanzaron rápida connotación a raíz de una de las medidas implementadas por el municipio: La demolición de las denominadas ‘narco-casas’, viviendas investigadas por vinculaciones con tráfico de drogas y asociadas a .personas formalizadas por la Ley 20.000, legislación que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

La medida se extendió rápidamente, tanto en la comuna como en los medios, lo que derivó en un careo entre el jefe comunal y algunas autoridades de Gobierno, luego de la realización de la cuarta demolición. Instancia en la que Carter confirmó que los datos que sostenían su política contra el narcotráfico vienen desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, por lo que, la acción también terminó involucrando al fiscal nacional.

LA VUELTA DE CHAQUETA DE LA FISCALÍA

Durante la mañana del miércoles Ángel Valencia, fiscal nacional, declaraba a los canales de televisión, en relación con las acciones emprendidas por Carter, que “siempre se valoran las iniciativas de los distintos agentes del Estado que apuntan a combatir eficazmente el narcotráfico”. No obstante, con el paso del día lo que eran palabras de apoyo por parte de la Fiscalía decantaron en el inicio de un sumario administrativo, medida instruida por la fiscal regional Lorena Parra, para determinar si existen irregularidades en la forma en que el jefe comunal ha recibido información.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía Oriente de la región Metropolitana: “La Fiscalía proporcionó de manera no oficial un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes, judicializadas con personas formalizadas y algunas privadas de libertad por delitos contemplados en la Ley 20.000 (Ley de droga) y otros ilícitos. Por lo anterior, la Fiscalía Oriente abrirá una investigación sumaria tendiente a esclarecer estos hechos y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que correspondan”.

La situación no dejó indiferente al alcalde Carter, quien durante la mañana del jueves declaró a medios nacionales que: “Estábamos preparados para recibir disparos de los narcotraficantes, pero nunca un balazo por la espalda de parte del fiscal nacional. Ayer a las ocho de la mañana nos dijeron desde el Ministerio Público dedo para arriba. Recibimos información oficial con un membrete de la Fiscalía, no fue informal, no fue un WhatsApp, no fue una llamada de La Moneda, ni un tirón de orejas, fue una comunicación correo a correo entre autoridades públicas con total transparencia (…) No use la palabra ‘irregular’ fiscal nacional, lo único irregular es cambiar de opinión de la mañana a la noche”.

Asimismo, Carter acusó de que detrás de la decisión del fiscal nacional se trasluce un llamado telefónico. “Todos sabemos cómo funciona Chile, la cultura del telefonazo existe, ha existido y, lamentablemente, es probable que exista siempre. Nosotros no hemos actuado con el telefonazo, hemos actuado con la formalidad, a través de correos electrónicos, timbres, nombre y apellidos”, aseveró el edil.

DECLARACIONES DESDE EL GOBIERNO

Como era de esperar y ante el cuestionamiento por parte de la prensa nacional, el Presidente Gabriel Boric se refirió a las declaraciones de Rodolfo Carter enfatizando que “eso es absolutamente falso, la fiscalía es un ente autónomo. No ha habido ningún llamado por parte del Gobierno, pero además estoy preocupado, como Gobierno, de luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, y no contra alcaldes. Así que en esa pelea no estoy interesado”.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejos, realizó una breve alusión a las declaraciones, afirmando que: “No me voy a hacer responsable de acusaciones infundadas y falsas”.

Por último, mientras se desarrolla la investigación en la Fiscalía Oriente de la región Metropolitana el jefe comunal de La Florida, afirmó que la Política de Recuperación de Barrios seguirá en pie hasta lograr la totalidad de demoliciones que vinculan a cerca de 20 viviendas ligadas al tráfico de drogas en distintos barrios de la comuna.

REVISA TAMBIÉN: