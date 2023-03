(Imagen de contexto)

Diversas reacciones en el ámbito político local generó la aprobación, la tarde del lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados, de una comisión investigadora que se encargará de indagar las acciones llevadas a cabo en el combate de los incendios a lo largo del país, pero con especial énfasis en la golpeada zona centro sur.

Como informó La Tribuna, se trata de una instancia que fue solicitada por 64 diputadas y diputados, que estará encargada de fiscalizar los actos del Gobierno respecto de las acciones realizadas por los ministerios del Interior y de Agricultura, así como de sus organismos dependientes, relacionados con la prevención, gestión y combate de incendios en el territorio nacional.

Igualmente, esta comisión abordará sus actuaciones en la materia y eventuales irregularidades o deficiencias en la ejecución de recursos materiales y humanos para el manejo de los siniestros.

Al respecto, autoridades de la zona valoraron la creación de esta comisión, subrayando eso sí que sus resultados deberían generar un avance significativo en el enfrentamiento de futuras emergencias por incendios forestales.

ACUERDO UNÁNIME

La diputada Flor Weisse destacó la votación unánime que dio luz verde a la creación de esta comisión, reiterando que “aquí la idea es buscar responsabilidades o definir si hubo irresponsabilidades o negligencia”.

Añadió que se deben mejorar los sistemas preventivos y la educación “respecto a las personas que cometen irresponsabilidad o no tienen conciencia respecto a ello. Si hay negligencia, obviamente de todo el sistema del aparataje público, hay que mejorarlo; y eso tiene que ver con generar mayor cantidad de recursos humanos, hacer que las brigadas puedan trabajar más tarde. Si es que no lo hacen fuera del horario es porque no hay recursos, por ejemplo para horas extraordinarias”.

TRANSVERSALIDAD

Por su parte, la diputada Joanna Pérez precisó que el acuerdo por el cual se aprobó la comisión fue bastante transversal, entendiendo la naturaleza del tema. A la par, subrayó “hay requerimientos de poder clarificar lo que pasó en nuestra emergencia, la reacción tardía, temprana, la etapa ahora que viene, cómo ha funcionado el nuevo servicio Senapred, las coordinaciones público privadas que se hicieron, y cómo funciona toda la institucionalidad”.

En este sentido, Pérez expresó que “es necesario ir evaluando, hay muchos temas que es necesario evaluar. Podemos mejorar la prevención de manera oportuna, planes especiales en cada uno de los municipios. Hay que actuar de mejor manera, que se fiscalice, porque si bien no hay legislación adecuada para cortafuegos, hay que hacer un ordenamiento territorial y ahí viene el trabajo del Gobierno Regional, pero también de los gobiernos comunales, el trabajo rural, que también los alcaldes demandaban que se requiere una planificación. Entonces, creo que hay un sinfín de materias que son importantes, y una comisión investigadora lo que entrega son datos claros, concretos, que en el fondo permiten mejoras”.

A juicio de la diputada, no debería ocurrir lo que ha pasado con otras comisiones, en el sentido que se proponen, se aprueban, pero tal vez no cumplen las expectativas. De igual manera, precisó que “esto no es para ir en contra de cómo actuó el Gobierno o no, porque tiene distintas fases. Una etapa de preparación que es preventiva; luego hay una etapa de reacción y después cómo somos capaces de enfrentar la reconstrucción, que a mi juicio está demasiado lenta. O sea, Senapred en el tema de viviendas de emergencia ha sido ineficiente, y eso hay que verificar cómo lo podemos mejorar. No puede ser que llevemos más de 30 o 35 días después de un incendio y una persona no puede tener su vivienda de emergencia instalada. Eso ocurre en Nacimiento, Arauco, Santa Juana; hay personas que no tienen claridad, y eso no tiene que ver sólo con este Gobierno, sino también con un Estado burocrático, lento”.

EXPONER FALENCIAS

También se refirió a la creación de esta comisión la diputada Karen Medina, para quien es importante que los resultados de esta instancia sean tomados en cuenta por las autoridades que correspondan.

La legisladora manifestó que le encantaría ser parte de esta instancia, ya que “a través de la comisión investigadora vamos a dejar demostradas las fortalezas que tuvo la reacción del Gobierno, pero también las falencias. Creo que esto pudiera darnos algún margen de actuar de forma preventiva, para eso sí va a ser muy importante”.

Medina también se mostró de acuerdo en que la comisión debería sesionar en Biobío, escuchando directamente a los alcaldes y representantes de la comunidad que sufrieron las consecuencias de los incendios. “Debiera ser eso, lo vamos a proponer, el cómo podemos mejorar y que sean partícipes los alcaldes, los concejales, las autoridades que hoy día vivieron en sí la problemática, y puedan visualizar de mejor manera cómo podemos mejorar. También las empresas son súper importantes, que ellos se hagan presentes y que todos los actores aporten para que esto sea una solución, en definitiva, muy cercana a la necesidad”.

VALORA ESTA INSTANCIA

Asimismo, la delegada presidencial provincial, Paulina Purrán, expresó que era positivo la creación de instancias como esta comisión, para seguir investigando lo ocurrido con los incendios forestales.

Sostuvo que “nosotros aquí en la provincia y también en la región del Biobío, como Gobierno hemos trabajado con la Policía de Investigaciones y también con Fiscalía para poder robustecer el proceso de investigación en causas relacionadas a los incendios forestales”.

Añadió que “por eso siempre es positivo que se creen también instancias investigadoras para situaciones que son complejas. Es por esto que valoramos la iniciativa del Congreso y decir que nosotros como Gobierno hemos estado desde el principio de la emergencia acompañando a los vecinos y vecinas, así como también en este proceso de reconstrucción que estamos llevando adelante”.

Cabe señalar que esta comisión investigadora tendrá un plazo de 90 días para dar a conocer su informe. Para el cumplimiento de su cometido podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional.