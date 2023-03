A través de distintas aristas y en diferentes escenarios, se siguen abordando las materias relacionadas a los incendios forestales y sus consecuencias.

Una de las instituciones donde el tema ha sido tratado es el Congreso, específicamente la Cámara de Diputadas y Diputados. Allí, un grupo de representantes de la UDI se encuentran reuniendo firmas para llevar a votación la opción de establecer una comisión investigadora centrada en los incendios.

Al respecto, diario La Tribuna conversó con la diputada del Distrito 21 Biobío, Karen Medina, quien si bien se mostró de acuerdo con determinar responsabilidades, precisó que no es una sino tres las propuestas de comisión investigadora.

De igual manera, la parlamentaria criticó al Gobierno por “la lentitud” con la cual considera que se ha enfrentado el proceso de reconstrucción en las zonas de la provincia de Biobío.

“VAMOS DEMASIADO LENTOS”

“Estoy un poco decepcionada”, señaló a La Tribuna Karen Medina, en relación a los avances en materia de reconstrucción para las comunas más afectadas de la provincia den Biobío.

La diputada expresó sus temores de que llegue el invierno para muchas familias y aún no existan soluciones en materia habitacional. “Vamos a presionar al Gobierno por todo esto, porque debe ser rápido”, advirtió, señalando que incluso han propuesto a proveedores que cuentan con viviendas de emergencia, y que bajo vías de licitación más expeditas podrían apurar el proceso.

Sostuvo que “el Senapred es emergencia, no es la vía común de postulación a una vivienda. Por lo tanto, los requisitos deberían adecuarlos, porque son muchas las viviendas que necesitamos, y si es por el protocolo regular podríamos estar cuatro años y no es la idea”.

Con firmeza, Medina manifestó que “he notado lentitud desde el Gobierno. Vamos demasiado lentos y nos va a pillar el invierno, y no vamos a darle la solución que necesita la gente de forma más rápida. Creo que el Gobierno ha estado lento en general; yo sé que han estado en la calle, en los incendios, que se han visto en terreno. Que los ministros bajaran a las regiones a hacerse cargo da una muy buena impresión, pero que su trabajo haya sido efectivo yo ahí no me sumo. Creo que ha sido disperso, desorganizado; una cosa es estar y otra cosa es hacer bien la pega, y eso no ha ido de la mano”.

UNA SOLA COMISIÓN INVESTIGADORA

En cuanto a la posibilidad de votar en Sala la implementación de una comisión investigadora, Karen Medina precisó que “tenemos tres (propuestas de) comisiones y yo me he sumado a dos; ahora me invitaron a otra e igual me voy a sumar. La comisión que presentó la diputada Weisse con anterioridad se refiere a los incendios de la zona centro, porque nació a causa de los incendios en Valparaíso y por lo que se veía venir producto de las altas temperaturas”.

Puntualizó que, de acuerdo a lo que han conversado en el Congreso, las tres propuestas se fusionarían para establecer una sola comisión investigadora. “Los incendios son un tema sobre todo de los diputados de esta zona, es súper importante. Yo creo que todos nos vamos a hacer parte de esa comisión que debería terminar siendo una”.

Para la diputada Medina, una instancia de este tipo “es necesaria, hay que hacerlo, hay que investigar”, pues con ello se generaría una presión en cuanto a agilizar los procesos judiciales, y fortalecer las reacciones políticas que favorezcan a quienes han sido afectados.