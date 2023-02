Su apoyo a la puesta en marcha de una comisión investigadora en la Cámara Baja, que determine responsabilidades en los incendios forestales que han marcado la zona centro sur del país durante la temporada estival, manifestó la diputada por el Distrito 21 Biobío, Joanna Pérez.

Tal como informó La Tribuna, se trata de una iniciativa que plantearon parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), y para la cual se encuentran reuniendo las firmas correspondientes para ingresarla a la tabla y llevar a cabo la votación.

“Esta comisión investigadora la propusimos, porque durante el mes de enero ya habíamos visto ocurrencia de incendios que manifestaban intencionalidad, y pensando que en febrero iban a ocurrir más, pero nunca que llegarían a tomar los ribetes que tomaron estos incendios. Por ello, presentamos esta comisión que obviamente tiene que tener las firmas, que es lo que estamos haciendo ahora para poder darle inicio”, explicó la diputada -también de Biobío-, Flor Weisse.

La representante UDI enfatizó que el objetivo de instalar una comisión investigadora “es poder primero fiscalizar cómo fue la respuesta y la capacidad de gestión, coordinación y acción que hubo desde los organismos llamados a combatir los incendios. Es decir, si hubo o no negligencia para que no siguieran avanzando de la manera en que fue”.

“NO ME PUEDO OPONER”

Al respecto, La Tribuna consultó a Joanna Pérez sobre si apoyaría la instalación de una comisión investigadora que aborde los aspectos referidos a los incendios forestales. “Sí, nuestro rol es fiscalizador de los actos del Gobierno”, fue su respuesta, añadiendo que “no me puedo oponer a (investigar) algo que además ha generado muerte en nuestra zona, ha generado pérdida de emprendimientos, todo el tema de la fauna y la flora, todo el ecosistema está afectado”.

Si bien concordó en que “aquí hay que ver responsabilidades”, agregó que “por sobre todo lo que me interesa es que haya un aprendizaje de esto para enfrentar rápidamente la próxima temporada este tipo de emergencias y desastres”.

A su juicio, una de las medidas inmediatas debería ser que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) “tenga tres macrocentros regionales de acopio, de apoyo. Eso siempre se ha dicho, desde el terremoto, pero resulta que aún no contamos con esos macrocentros descentralizados”.

ROL FISCALIZADOR Y PLAN DE RECUPERACIÓN

Además de lo anterior, Joanna Pérez comentó que junto a autoridades de la zona se encuentra trabajando en distintas opciones para mejorar la respuesta ante emergencias como la acontecida en febrero. “Vamos a levantar una serie de iniciativas que hemos venido conversando con el gobernador, con algunos alcaldes, desde el punto de vista del ordenamiento territorial, de la legislación existente, desde apoyos que puedan ser mucho más flexibles”, apuntó.

En este sentido, comentó que por ejemplo se reunió con el ministro de Hacienda, a quien le transmitió parte de lo que ya han abordado con el gobernador regional Rodrigo Díaz, “para poder promover algunas iniciativas, por ejemplo, de apoyo para flexibilizar instrumentos que hoy día no son Prodesal y que podamos ampliar apoyos desde el Gobierno Regional a esos agricultores que no están cubiertos, y que a veces llega a ser un 80 por ciento, porque solo un 20 por ciento en algunas comunas los cubre el Prodesal. Son iniciativas prácticas para ir en apoyo desde nuestro rol legislativo; pero nosotros también tenemos un rol fiscalizador”.

La diputada sostuvo que hoy día el aparato público presenta problemas de stock de materiales e insumos –como retardantes para el combate de incendios- y complicaciones en la relación con proveedores, lo que está dificultando el apoyo oportuno para las comunas afectadas. “Esto debía anticiparse, porque esto no es algo que llegó de un día para otro. Sabíamos que íbamos a tener probablemente este tipo de problemas, y la Senapred tiene que estar preparado con el stock, por lo menos ya definido”.

Junto con recordar que ya se han nombrado tres autoridades de enlace en la región del Biobío, Joanna Pérez fue enfática al señalar que “necesitamos tener claridad de un plan de recuperación. Se habla de la reconstrucción, pero no de la recuperación de empleo, de emprendimiento. O sea, esto es mucho más integral que en materia de vivienda, que por cierto estamos muy al debe en las viviendas de emergencia y todavía estamos en pañales con la solución, porque se han planteado ideas, pero no hay nada concreto. Hay una voluntad del Gobierno, pero no tenemos claridad cuándo ni cómo, en qué plazos, y eso es complejo”.

Por lo anterior, la parlamentaria aseguró que “vamos a activar nuestro rol fiscalizador, porque eso también pone una presión al Gobierno para que cumpla los tiempos y plazos, porque esto no se trata de visitar la región como lo han hecho muchos ministros; se trata de poner a disposición toda la capacidad operativa y de gestión para mejorar los problemas que tenemos hoy día en la región”.

Finalmente, Joanna Pérez advirtió que ahora “tenemos que prepararnos para otra temporada, que va a venir en meses, porque la preparación involucra a lo menos seis meses antes. Entonces, ya en marzo o abril deberíamos estarnos preparando para la otra temporada, para que el presupuesto 2023 esté bien dotado para la temporada 2024”.

