Señaló que “este fin de semana me comuniqué con diversas autoridades y dirigentes de las comunas de Nacimiento, Hualqui y Yumbel, quienes me señalaron con impotencia que, hasta el momento, no han recibido ni una sola vivienda de emergencia en los sectores rurales afectados por los incendios”, pese a que estas comunas existen docenas de familias que perdieron sus casas por el fuego.

Si bien el congresista reconoció que “el Gobierno está entregando viviendas de emergencias, la cantidad y la celeridad con que se está trabajando en las comunas afectadas, no se condice con el sentido de urgencia que esta emergencia tiene, sobre todo para las familias afectadas”, varias de las cuales se mantienen en sus terrenos a la intemperie, cuidando los pocos enseres que pudieron rescatar de las llamas.

Es por lo anterior que el senador por la región del Biobío realizó un llamado “a las autoridades de Gobierno, tanto regionales como nacionales, a que revisen y mejoren el proceso de entrega de viviendas en los sectores afectados por los incendios, tarea que hoy muestra un déficit importante y donde hay compromisos y plazos establecidos por el propio presidente en sus visitas a la zona”.

Finalmente, la autoridad de la Cámara Alta advirtió al Gobierno “a procurar mantener la neutralidad partidaria al momento de operativizar la entregar las viviendas de emergencia, evitando posibles acusaciones de sesgo político al momento de entregar las ayudas a los damnificados”, recordando que el deber de las autoridades es proteger, ayudar y dignificar a todos los ciudadanos, independiente de su color político o las autoridades comunales que hayan elegido.