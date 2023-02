El ex senador radical Jonás Gómez Gallo fue agredido en el restaurante César ubicado en la comuna de Zapallar, el ataque fue captado por las cámaras de seguridad del local comercial, teniendo que intervenir personal del lugar para contener al ex ministro de Educación, Felipe Bulnes. El incidente se habría producido en la terraza, donde ambos políticos intercambiaron desaires, según indicaron testigos. Bulnes habría negado el saludo a Gómez, para luego responder que “no importaba, porque no trabajaba con defensores de sinvergüenzas”.

Según lo indicado al medio de comunicación Interferencia, Jonás interpondrá una querella en contra de Bulnes por violencia física. Bulnes podría haber estado bajo los efectos del alcohol, según lo que indicaron informaciones preliminares referentes a los hechos. Testigos del incidente cuentan que temieron por Gómez, ya que además de la diferencia de edad y fuerza entre ambos (Gómez con 68 y Bulnes con 53), la terraza se encontraba a una altura considerable, que pudo haber provocado una caída de al menos 2 metros.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA Y EL TRASFONDO DE LA PELEA

El relato se vuelve confuso, ya que hay más de una versión de lo que sucedió en Zapallar. Una versión dice que Jonás Gómez comenzó a insultar violentamente a Felipe Bulnes, para luego caerse luego de intentar alejarse, teniendo que ser asistido por garzones. La otra versión, es la anteriormente mencionada, donde Jonás habría sido atacado por Bulnes luego de intentar acercarse a la mesa para saludarlo; resultando con una fractura de falange de dedo y la mano entablillada.

Todo el conflicto proviene de una pelea familiar entre Gómez Pacheco años atrás. La fortuna de la familia proviene de minas y terrenos en el norte, teniendo enfrentados dos bandos: Jonás por uno y el resto de sus hermanos y hermanas por otro. Bulnes, al tratar de mediar este conflicto familiar, no logró llegar a un acuerdo para la repartición del patrimonio, transformándose en el representante legal de los hermanos de Jonás Gómez. Es importante destacar, que además de no ser el primer conflicto físico que involucra a los Gómez, Bulnes ya no es el abogado de la familia.