Alcalde de la Higuera critica negativa a proyecto Dominga

A horas de que el Consejo de Ministros vote el proyecto minero-portuario Dominga, el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, se refirió al futuro de esta iniciativa y explicó sus razones para defender la instalación en la comuna de la región de Coquimbo.

El jefe comunal aseguró que “este proyecto se rechazó el día en que el Presidente (Gabriel Boric) ganó las elecciones y dijo no a Dominga”. “Los ministros se deben a su jefatura, y su jefatura dijo públicamente no a Dominga”, declaró Galleguillos.

ACUSAN FALTA DE OBJETIVIDAD EN EL GOBIERNO

El alcalde explicitó que pidió una audiencia con la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, pero fue rechazada. “Yo tenía una audiencia con ella el viernes 13 de enero (…). El último día, el jueves 12, me dicen que producto de la agenda de la ministra no me podían recibir (…), pero le propongo el 26 (de enero)”, detalló.

El sindicato de pescadores de La Higuera representados por el abogado Marcelo Castillo exigió a la ministra Rojas inhabilitarse del caso. Lo anterior porque consideraron que carecía de objetividad e imparcialidad al haber emitido opiniones contrarias al proyecto y existir un conflicto de interés con la Fundación Oceana.

Además, el pasado viernes 06 de enero, el jefe comunal fue hasta el Ministerio de Hacienda para apelar al ministro Mario Marcel, donde le hizo llegar una carta solicitando la aprobación de los permisos para el proyecto minero Dominga.

LLAMARON A IMPULSAR EL PROYECTO

El alcalde de La Higuera defendió el proyecto, recalcando que si se rechaza esta iniciativa, “no va a venir nadie más a levantar un proyecto importante en la comuna”. Un ejemplo de lo anterior fue el proyecto de corredor bioceánico “se cayó”, ya que “no quieren puertos en La Higuera”. Destacó también el apoyo de la población, donde “el 96% de las personas que fueron a votar en la consulta ciudadana de marzo del año 2022 dijeron sí a Dominga”, afirmó.

El jefe comunal llamó a no dejar pasar la oportunidad de concretar un proyecto tan relevante y de calidad, tanto ambiental como social. “Chile hoy día tiene una tremenda oportunidad de materializar un proyecto con altos estándares medioambientales, sociales (…). Chile no se puede farrear Dominga. Dominga es un ejemplo de proyecto para las nuevas generaciones”, cerró.