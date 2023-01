Créditos Radio Infinita

Una dura jornada se vive en el palacio presidencial, luego que durante este fin de semana se diera a conocer el resultado de la nueva encuesta “Plaza Pública” de Cadem correspondiente a la primera semana de enero. Las cifras indican un aumento de 9 puntos porcentuales, desde un 64% a un 70% en lo que respecta la desaprobación del mandatario. El pasado 30 de diciembre, el escenario era totalmente diferente, bajando desde un 66% hasta un 61%; hasta el minuto, la cifra más alta era de un 69%, durante el mes de noviembre del año pasado. Una realidad que contiene dentro de sus estamentos, el factor indultos como principal determinante del aumento de estos números. En lo que respecta a su aprobación, la cifra descendió al 27%, que originalmente era un 30%, que también en noviembre llegó a su pick más bajo con un 25%.

EL PORQUÉ DE LAS COSAS

El rechazo del público fue inmediato luego de la controversia y polémica que causó la entrega y uso del recurso presidencial de indultos a 13 condenados, una carta con la que cerró el 2022, siendo incluso reprogramada por los incendios en la región de Valparaíso. Nómina que inicialmente, contenía a 11 personas. Este error no sólo causó revuelo dentro del público, sino también desde el interior del palacio presidencial; provocando la renuncia imprevista de la ministra de Justicia, Marcela Ríos y el jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.

Otro de los factores a considerar, es el neto de aprobación presidencial, un indicador referente al primer año de mandato. Esta cifra también muestra información referencial relevante, debido a que Gabriel Boric, tiene la mayor proporción entre aprobación y desaprobación. Por tanto, es mayor la cantidad de gente que lo desaprueba que la que lo aprueba.

OTROS PUNTOS DE LA ENCUESTA

Además del factor general (la aprobación del gobierno del presidente o no), otros de los objetivos específicos de la encuesta es medir la posición del público frente a las decisiones gubernamentales. Por ejemplo, en lo que respecta directamente al indulto presidencial, un 64% de las personas estaban en desacuerdo con la determinación y un 74% no está de acuerdo con el indulto entregado específicamente a Jorge Mateluna, ex frentista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Otro de los factores a considerar fue el apoyo de los jóvenes, una de las principales diferencias dentro de la categoría indulto, con una diferencia de 44% a 26%.

Un 62% apoya la decisión de la Corte Suprema al emitir una declaración pública y un 55% rechaza la decisión de la coalición “Chile Vamos” de retirarse del acuerdo nacional por la seguridad. Un 39% aprueba la gestión de la fiscalía, un porcentaje 10 puntos más arriba desde el inicio de esta serie el año 2015.

EL FUTURO DEL PAÍS

Otro porcentaje refiere a lo que deparará en un futuro con Chile, aspecto en que la encuesta, revela un 73% de los encuestados que considera que el país va por un mal camino y un 57% observa con pesimismo el futuro del país. Cifras que registran el nivel más alto de malas expectativas en 8 años y el mayor registro desde la llegada del Presidente Gabriel Boric al poder.