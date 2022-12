Buscan entregar subsidio en el transporte público a cuidadores de personas con discapacidad

De acuerdo al Registro Social de Hogares, existen poco más de 642 mil chilenos inscritos en algún programa que los reconoce en situación de dependencia moderada o severa y/o discapacidad. Por cada uno de ellos, a lo menos, hay un cuidador o cuidadora.

En la actualidad está lo que se conoce como pensión de invalidez, la que asciende a poco más de 30 mil pesos mensuales, la que resulta claramente insuficiente para cubrir los gastos básicos, entre ellos, el que implica trasladarse desde y hacia los centros asistenciales.

Es por ello que un grupo transversal de senadores elaboró un proyecto de acuerdo que pretende impulsar una política pública en favor de los cuidadores de estos pacientes. ¿Cómo? Permitiéndoles recibir algún subsidio en el transporte público de pasajeros.

La norma de autoría de los congresistas Sebastián Keitel, Fabiola Campillai, María José Gatica, Claudia Pascual, Ximena Rincón, Alejandra Sepúlveda, Pedro Araya, Karim Bianchi, Juan Luis Castro, Rojo Edwards, Álvaro Elizalde, Fidel Espinoza, Iván Flores, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Felipe Kast, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Ricardo Lagos, Kenneth Pugh, Jaime Quintana, Gustavo Sanhueza, Jorge Soria, Enrique Van Rysselberghe, Esteban Velásquez y Matías Walker, recibió el respaldo unánime de la Sala en la pasada sesión ordinaria, por lo que ahora se enviará el oficio respectivo al Ejecutivo.

En concreto el texto solicita al presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva adoptar las medidas necesarias para implementar un sistema de acceso a un beneficio tarifario para el transporte público nacional para cuidadores de personas con discapacidad o dependencia.

PAGO CUIDADORES

En el documento, se recuerda que hoy existe “el Programa de Pago de Cuidadores de personas con discapacidad que consiste en un aporte monetario que entrega el Estado al o la cuidadora de una persona con dependencia severa. Este beneficio no constituye renta ni es imponible, siendo compatible con cualquier otro beneficio que no tenga el mismo propósito. Permite a cuidadores y cuidadoras de personas con dependencia severa acceder a un beneficio (estipendio) no postulable que consiste en un pago máximo mensual de $30.879 por la entrega de sus servicios”.

A su vez, el proyecto de acuerdo destaca la iniciativa que han adoptado algunas empresas de transporte como EFE Valparaíso, la que decidió rebajar el precio de las tarjetas con beneficio tarifario para pasajeros desde los 65 años y personas con discapacidad y sus cuidadores. En esa línea, los congresistas hacen el llamado al Ejecutivo a generar una política pública en tal sentido.